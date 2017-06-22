Türkiye’de şekerleme ürünlerinin yarısı bayramlarda tüketiliyor

Ramazan ve Kurban bayramları çikolata ve şekerleme tüketimini katlıyor. Mete, “TÜİK Sanayi üretim verilerine göre şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün 2016 yılında 4.5 milyar TL satış cirosu bulunuyor. Kek, gofret vb. pastacılık ürünlerinin ise 5.8 milyar TL satış cirosu söz konusu. Ayrıca şekerleme, sakız, çikolata ve bisküvi toplamında geçen yıl 2.2 milyar dolarlık şekerli mamuller ihracatımız gerçekleşti. Burada hediyelik ve ikramlık bayram şekerinin payı yüzde 60 oranında. Bayramlar kadar olmasa da Anneler Günü, Sevgililer Günü vb. özel günlerde de önemli bir artış yaşanıyor. Yılsonunda yüzde 12 - 13 oranında ihracat artışı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de 2.5, Avrupa’da 10 kilogram

Geçtiğimiz yılda kişi başı bayram şekeri tüketiminin 2.5 kilogram düzeyinde olduğuna değinen Mete, “Bayramlardaki şekerli mamul tüketiminin artışına rağmen dünya tüketimini dikkate aldığımızda yine geride kalıyoruz. Söz konusu tüketimde Avrupa ortalaması 10 kilogram düzeyinde, bu da sektörümüzün daha kat etmesi gereken yolu olduğunu gösteriyor” dedi.

Dini bayramlara yaklaştıkça İslami coğrafyaya şekerli mamul satışının daha fazla gerçekleştiğini kaydeden Mete, “Arap ülkeleri çoğunlukla dökme ürünler tercih ederken, Balkan Ülkeleri’nde hediyelik paket ürünlerin satışı artıyor. Balkan ülkelerinde satışlar Bayrama yaklaşırken 3 kata kadar atarken, Arap ülkelerine satışlar 10 katına kadar artış gösteriyor. Çikolata ihracatımızın yarısı Ortadoğu ülkelerine giderken, şeker ihracatı Afrika, Ortadoğu ve Avrupa Birliği ülkelerine yaklaşık değerlerde gerçekleştiriliyor. Bu yıl yine yurt içi satışlarda 2,5 katına, ihracatta ise 5 katına kadar artış bekliyoruz. Havaların sıcak geçmesi dondurma benzeri soğuk ürünlere ve içeceklere yönelmede etkili oluyor. Bu aylarda dondurma ve aromalı içecek tozları ihracatında kış aylarına göre büyük artış görüyoruz” diye konuştu.

Tüketicinin dikkat etmesi gerekenler

Mete, şekerleme ürünü alırken tüketicinin dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Hem bayram şekeri hem de çikolata satın alınırken öncelikle son kullanma tarihine bakılmalı.

Açıkta satılan ürünlerden uzak durulmalı.

Yapışkan, mat görünümlü ve ambalajsız satılan şekerler kesinlikle alınmamalı.

Tüketildiğinde ağızda yakıcı bir tat, çözündüğünde ise renk vermemeli.

Çikolatalar yağ içeriğinden dolayı mideyi rahatsız etmemeli ve damakta yağlılık hissi bırakmamalı".