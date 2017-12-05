"Türkiye’de taşeron sistemine son verilmeli"

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demir, taşeron işçiler ile ilgili değerlendirmede bulundu. Türkiye’de hakları sömürülen tek vatandaş kalmayacak şekilde bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Demir, "Kamuda çalışan kardeşlerimize baktığımızda aynı işleri yapan kişilerin statüleri 4A, 4B, 4E ücretli, vekil, taşeron, mevsimlik, sözleşmeli .....vb olarak uzamakta aynı işi yapanların aynı haklara sahip olmadığı aşikardır. Bu haksızlıklara son verilmesi için geniş çaplı bir yasal düzenleme yapılması elzem olduğu ortadadır" dedi.

Demir; taşeron düzenlemesi, çalışanların tüm insani haklarını yasal güvence ve teminat altına alınması ile daha verimli işlerin çıkmasına ortam hazırlayacağının altını çizdi.

"Tüm çalışanlar insanca yaşam adına hakları korunmalıdır"

Demir; "Kamuda gündemde olan taşeron düzenlemesi 1 milyon kisi civarında çok geniş bir alana hitap etmektedir. Kamuda taşeron hizmeti veren 20 bin civarı şirket bulunmakta. Bu şirketlerin bir çok yatırımı bulunmakta olup yapılan düzenlemenin bu şirketleri de mağdur etmeyecek bir düzenleme ile hayata geçmesi, bir kesimin haklarına kavuşurken başka mağdur bir kesim oluşturmanın önüne geçmiş olacaktır. Biz çalışanlarımızın haklarını korumanın, şirketimizin geleceğini korumak olduğunu düşünerek, çalışanlarımız ile birlikte insanca çalışarak, üretme prensibimizi çalışma hayatımızın en önemli kuralı olarak görüyoruz.

Bizim gibi görmeyenler sömürü üzerine sistemini sürdürmek isteyebilecek kuruluşlar olabileceğinden dolayı çalışanların hakları yasal düzenlemeler ile garanti altına alınması çok önemli olduğunu yapılacak" şeklinde konuştu.

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demir, taşeron düzenlemesinin sadece kamuda değil özel sektör içinde hem çalışan için hem de şirketler için iyileştirilmesi yasal güvenceler ile garanti altına alınması haksızlıkların önüne geçilmesini sağlayacağını vurguladı.