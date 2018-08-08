Türkiye’de toplam 28 bin 126 kütüphane var

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye’deki kütüphane sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılı itibarıyla Türkiye’de toplam 28 bin 126 kütüphane olduğu anlaşıldı. Bunların 1 tanesi milli kütüphane iken, bin 146’sı halk kütüphanesi, 564’ü üniversite kütüphanesi, 26 bin 415’i ise örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olarak belirlendi.

Kütüphanelerdeki kitap sayısı arttı

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde geçen yıl kütüphanelerle ilgili 30 bin 484 haberin yazılı basına yansıdığı tespit edilirken, bu rakam 2018 yılı itibariyle 23 bin 948 olarak kayıtlara geçti. Raporda, kütüphanedeki kitap sayılarına da yer verilirken, milli kütüphanedeki kitap sayısı 1 milyon 410 bin 489 olarak görüldü. Böylelikle 2016 yılına oranla yüzde 8,6 arttığı saptandı. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 19 milyon 993 bin 613 iken, onunda 2016 yılına oranla artış gösterdiği tespit edildi. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı da 2016 yılına oranla yüzde 7,5 artarken 16 milyon 385 bin 532’ye ulaştığı gözlendi. Kütüphaneye üye sayıları da incelenirken, milli kütüphaneye kayıtlı üye sayısı 26 bin 478, halk kütüphanesine kayıtlı üye sayısı 2 milyon 201 bin 39, üniversite kütüphanesine kayıtlı üye sayısı ise 3 milyon 814 bin 500 olarak belirlendi.

Kütüphanedeki kitap oranları yıllara göre incelendiğinde milli kütüphanelerdeki kitap yüzdesinin neredeyse hiç değişmediği görülürken, en çok hareketliliğin örgün ve yaygın eğitim kütüphaneleri kitaplarında yaşandığı saptandı. Böylelikle, örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerdeki kitap sayısı 2015 yılında 32,3 milyon olarak belirlenirken, 2017 yılında 26,7 milyon olarak görüldü. Üniversite kütüphaneleri ise 2013 yılında 13,4 milyon iken geçen yıl 16,4 milyon olarak kaydedildi.