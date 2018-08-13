Türkiye’de toplam AVM alanı 500 bin metrekare arttı

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, alışveriş merkezlerinin büyümesine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Cushman & Wakefield’in ’Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılının ilk 6 ayında Avrupa’daki toplam alışveriş merkezi alanının 2,4 milyon metrekare arttığı belirlendi. Sadece Türkiye’de ise toplam alışveriş merkezi alanının 500 bin metrekare artış göstererek ilk sırada yer aldı.

Bin kişi başına 147 metrekare AVM düşüyor

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında, AVM’lerin yıl içerisinde 21 bin 796 haberle konuşulduğu tespit edildi. Raporda, Avrupa’daki AVM pazarı ele alınırken, Türkiye’nin toplam AVM metrekare alanı en fazla büyüyen ülke olduğu görüldü. Böylelikle, listenin birinci sırasına yerleşen Türkiye’yi Polonya ve Fransa’nın takip ettiği anlaşıldı. Türkiye’de bin kişi başına düşen AVM metrekaresi ise 147 olarak saptandı.

2018 yılının ikinci 6 ayında, Avrupa’da 3,8 milyon metrekare alanın daha AVM için kullanılacağı göze çarptı. Türkiye’de ise teslim edilmesi beklenen yeni AVM alanı 1,4 milyon olurken, bu alanların çoğunun İstanbul ve Ankara illerinde olacağı kaydedildi. Son 15 yıldır sürekli büyüyen Türkiye AVM pazarının, 2018 ve 2019 yılları boyunca da büyümesinin beklendiği açıklandı.