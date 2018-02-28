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28 Şubat 2018 12:36

Türkiye’de ve dünyadaki mekanların geleceğine ilişkin çalışma kültürü ve değişimi tartışılacak

Çalışma ofis ve mekanlarının her geçen gün sıradanlıktan çıkıp mimarı tasarım harikası yerlere gelmesi, sektörü de hareketlendirdi.

Türkiye’de ve dünyadaki mekanların geleceğine ilişkin çalışma kültürü ve değişimi tartışılacak

28 Şubat 2018 12:36

Mobilya sektörünün önemli markası Ersa, ’Ersa ile Mekanlar’ adıyla farklı disiplinlerden profesyonellerin mekanlar hakkındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmasına olanak tanıyan bir etkinlik dizisini hayata geçirecek. Bu kapsamda etkinlik sersinin ilki, ’Ersa ile Mekanlar: Çalışma’ adıyla 13 Mart’ta düzenlenecek.


Ofisler, ortak çalışma alanları, paylaşımlı ofisler, evler, kafeler derken; çalışma mekanları adeta klasik mekanlardan çıktı. Mobilya sektörünün önemli markası Ersa, konu ile ilgili farklı disiplinlerden profesyonellerin mekanlar hakkındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmasına olanak tanıyan bir etkinlik dizisini hayata geçireceğini açıkladı. ’Ersa ile Mekanlar: Çalışma’ başlığıyla 13 Mart Salı günü SALT Galata’da düzenlenecek ilk etkinlikte, çalışma mekanları tartışmaya açılacak. Çalışma kültüründeki değişim ile çalışma mekanlarının dünü, bugünü ve yarınının disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacağı etkinliğe, dünyanın en büyük ofis mobilyası markalarından Haworth’un Çalışma Alanı Stratejisti Stefan Kiss de konuk konuşmacı olarak katılacak. 5 farklı oturumda 20 konuşmacının söz alacağı etkinliği izlemek için Ersa Mobilya’nın internet adresinden kayıt yaptırılmasının gerektiği kaydedildi.


Yapılan bilgilendirmede; ’Ersa ile Mekanlar: Çalışma’ etkinliğinin Gürhan Bakırküre’nin moderatörlüğündeki ilk oturumunda Gökhan Bilgiç, Volkan Tarsus, Aydan Bozkurt, Eda Çarmıklı ve Markus Lehto, ’Çalışma Mekanları Nedir? Ne Değildir?’ soruları üzerine tartışacak. Kerem Erginoğlu’nun moderatörlüğündeki ikinci oturumda Yiğit Şatıroğlu, Emre Güneş ve Burak Ünder, çalışma mekanlarında verimlilik konusunu ele alacak. Banu Uçak’ın yöneteceği üçüncü oturumda Seyhan Özdemir, Ahmet Onur ve Alpay Er, çalışma kültürü ve mekanlarında trendlerin etkisini konuşacak. Ersa’nın Hürriyet TV işbirliğiyle gerçekleştirdiği ’Ofis Dışında’ programına katılan isimlerden Nevzat Aydın, Filiz Akdede ve Arzu Ünal ise Duygu Merzifonluoğlu’nun moderatörlüğünde çalışma kültürünü yönetici bakış açısıyla yorumlayacak. Etkinlik, tüm moderatörlerin, günün değerlendirmesini yapacağı oturumla son bulacak.




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