Türkiye'deki Ar-Ge merkezleri, 2 yılda 3 kat arttı

Türkiye'de faaliyet gösteren ArGe merkezlerinin sayısı, son 2 yılda yüzde 197 artışla 995 oldu. Ar-Ge merkezlerinde dalya demeye hazırlanan Türkiye, 13 milyar TL Ar-Ge harcamasıyla dünya sıralamasında 18'inci'liğe yükseldi.

Katma değeri yüksek ürünler geliştirerek uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin olmazsa olmazı konumundaki Ar-Ge çalışmaları, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir ivmeyle artıyor. Teknoloji çözümleri sunan Univera'nın Yazılım Geliştirme Müdürü Seçkin Karabacakoğlu, son 2 yılda Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerinin sayısında yüzde 197'lik büyüme görüldüğünü belirterek, “2016 yılında 334 olan Ar-Ge merkezi sayısı 3 katına çıkarak 995 oldu. Ar-Ge merkezlerinde bugüne kadar 25 bin 741 proje çalışması yapıldı. Türkiye, 2018'de ArGe harcamalarına ayırdığı 12 milyar 950 milyon TL ile dünya sıralamasında 18'inci oldu” dedi.

“Yüzde 100 yerli yazılımlar üretiyoruz”

25 yılı aşkın süredir kurumsal iş süreçlerine yönelik kapsamlı teknoloji çözümleri sunan Univera'nın, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği yazılımlarla, son 3 yıldır bağımsız araştırma kuruluşu Promotion Optimization Institute (POI) tarafından dünyanın en iyi 5 yazılımı arasında gösterildiğini aktaran Karabacakoğlu, “2015 yılında bakanlık onayı ardından faaliyete başlayan Ar-Ge merkezimiz, kurulduğu günden bugüne yüzde 44'lük büyüme göstererek 55 kişilik bir kadroya ulaştı. Şu an ArGe ekibimiz toplam çalışan sayımızın üçte biri. Ar-Ge ekibimizin yüzde 62'si kodlama üzerine çalışıyor ve yazılım alanında sunduğumuz yüzde 100 yerli sermaye ve çözümlerle satış, lojistik ve servis alanında yerli ve uluslararası birçok şirkete destek veriyoruz. Bu topraklardan çıkan yerli bir firma olarak hem kendimizi hem de ülkemizin geleceğini düşünerek adımlar atıyoruz” açıklamasında bulundu.