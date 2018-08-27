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27 Ağustos 2018 09:38

Türkiye’deki çocukların yüzde 59’u akıllı telefon sahibi

Türkiye’deki 6 ile 15 yaş arası çocukların yüzde 59’unda akıllı telefon olduğu görülürken, yüzde 42’sinde tablet, yüzde 44’ünde ise bilgisayar olduğu belirlendi.

Türkiye’deki çocukların yüzde 59’u akıllı telefon sahibi

27 Ağustos 2018 09:38



Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Türkiye’deki çocukların cihaz sahipliğine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in GFK ve Digital Talks’un ortaklaşa hazırladığı rapordan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki 6 ila 15 yaş arası çocukların yüzde 59’unda akıllı telefon olduğu görüldü. Bu yaş aralığındaki çocukların tablet sahiplik oranı ise yüzde 42’i olarak belirlenirken, bilgisayara sahip çocukların oranı yüzde 44 olarak kayıtlara geçti. Araştırmanın ise 161 ebeveyn ile görüşülerek hazırlandığı belirtildi.



En çok Facebook kullanıyorlar


Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği incelemede yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.Gerçekleştirilen medya araştırmasında, akıllı telefon kullanımlarıyla ilgili yıl içerisinde 7 bin 791, sosyal medya kullanımıyla ilgili 100 bin 222 haber çıkışı tespit edildi.



Haber çıkışları incelendiğinde, akıllı telefon ve sosyal medya bağımlılığının en çok konuşulan haber başlıkları arasında yer aldığı belirlendi. Araştırmada, çocukların yüzde 41’inin sosyal medya hesabı kullanması dikkat çekti. Böylelikle sosyal medya hesaplarından Facebook kullanan çocukların oranı yüzde 85 olurken, yüzde 68’inin Instagram, yüzde 36’sının da Youtube üyesi olduğu anlaşıldı. Ailelere göre ise çocuklar sosyal medyayı en çok ‘arkadaşlarıyla iletişim kurmak’ için kullanırken, bunu dile getirenlerin oranı yüzde 85 olarak saptandı. Video izlemek için kullandığını dile getiren ebeveynlerin oranı ise yüzde 66 olurken, fotoğraf ve video paylaşmak için diyenlerin oranı yüzde 64, oyun oynamak için kullananların oranı ise yüzde 56 olarak kayıtlara geçti. Rapor, sosyal medya hesabı bulunan çocukların ebeveynlerinin yüzde 71’i çocuklarının sosyal medya hesaplarını kontrol ettiklerini ortaya koyarken, çocukların kimlerle iletişim halinde olduklarını sorguladıklarını gösterdi.




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