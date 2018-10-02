Türkiye'deki her 4 perakende devinden üçü e-ticaret ile güçleniyor

E-ticaret yapan şirket sayısın son bir yılda yüzde 15 artarak 75'e yükseldiği bildirildi. Araştırmaya göre; e-ticaret yapısını satış kanallarına entegre eden markalar dijital dönüşüm sayesinde satış ağını genişleterek gelirlerini 3 kata kadar artırıyor.

Kurumsal teknoloji çözümleri sunan Univera, satış hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük 100 perakendecisinin e-ticaret operasyonlarını inceledi. Araştırmaya göre, toplam net satış hacmi, 105 milyar TL'yi aşan perakende devlerinin yüzde 65'i geçen sene doğrudan e-ticaret faaliyeti yürütürken, 2018 yılının ilk üç çeyreğinde bu oran yüzde 75'e ulaştı. 25 perakende devi ise geleneksel mağazacılık anlayışıyla müşterilerine tek kanaldan hizmet vermeye devam ediyor. Geniş ürün gamının yönetimi, e-ticarete entegrasyonu ve bu süreçleri otomatize edecek altyapı eksikliği, markaların çoklu kanal satışına geçememesinde en büyük neden olarak görülüyor. Sunduğu dijital çözümlerle perakendecilerin e-ticarete geçiş sürecini kolaylaştıran Univera, geliştirdiği CommercePortal modülü sayesinde hem B2B hem de B2C satış süreçlerinin yönetilmesine olanak tanıyor. Tek portal üzerinden bayi veya distribütörün yanı sıra son kullanıcının da satın alma yapmasını sağlayan CommercePortal çoklu kanal satış yönetimini dijitalleştiriyor.

Fiziki satışlardan elde edilen gelirin çoklu kanal satış yönetimiyle artırılabileceğini belirten Univera Ürün Müdürü Emre Çelik, "Ülkemizdeki dev perakendecilerin yüzde 25'i e-ticaret faaliyetlerine girmeyerek yalnızca fiziksel satış gerçekleştiriyorlar. Halbuki ürettikleri toplam net satışın oranı yüzde 40. Böylesi satış rakamlarına sahip markalar, yeni satış kanallarıyla perakende sektörünü canlandıracaktır. Özellikle perakendecilerin dijital altyapı sorunlarına çözüm olarak geliştirdiğimiz EnRoute çoklu kanal satış yönetimi modüllerinden CommercePortal ile B2B ve B2C satış süreçlerini dijitale taşımanın yanı sıra, teslimata kadarki sipariş, sevkiyat ve tahsilat gibi farklı ihtiyaçları da kolaylıkla yönetiyor" dedi.

E-ticaret faaliyetleri, fiziksel satışları da artırıyor.

Google'ın yaptığı bir araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 51'i internet üzerinden araştırma yaptıktan sonra beğendiği ürünleri fiziksel mağazalardan satın alıyor. Tek kanallı satış sürecine sahip olan şirketlerin satış öncesi, ürünle ilgili online araştırma ve deneyimleme imkanı sunmaması, satın alma davranışını olumsuz etkiliyor. Bir diğer veriye göre, alışveriş öncesi markaların internet sitelerini inceleyerek alışveriş listesi hazırlayan tüketicilerin de 3 kat daha fazla alışveriş yaptığı görülüyor. Tüketicilerin markayla ilişkide olduğu süre boyunca markaya kazandıracağı tahmin edilen finansal tutar olarak tanımlanan müşteri yaşam süresi değeri, çoklu kanaldan alışveriş yapan müşterilerde, tek kanaldan alışveriş yapan müşterilere göre %30 daha fazla gerçekleşiyor.