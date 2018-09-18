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Türkiye'deki kentsel dönüşüm projeleri bu zirvede konuşuldu

Kentsel dönüşüm projelerinin bir çok yönüyle ele alındığı Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Zirvesi Türkiye’nin dört bir yanından gelen akademisyenleri ve belediye başkanlarını bir araya getirdi.

Kentsel dönüşüm projelerinin bir çok yönüyle ele alındığı Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Zirvesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen akademisyenleri ve belediye başkanlarını bir araya getirdi.Belediye başkanlarının kentsel dönüşüm projelerine ilişkin sunumlar yaptığı zirvede konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kentsel dönüşümün şehir kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.


Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Zirvesi, Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde başladı. Akıllı ulaşım projelerinin ve kentsel dönüşümün konuşulduğu zirveye Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye başkanları ve akademisyenler katıldı. Kentsel dönüşümün farklı başlıklar altında konuşulduğu zirvede; kentsel dönüşüm sosyal, ekonomik ve siyasal yönleriyle ele alındı. Yerel yönetimlerin başarılı projelerinin de ödüllendirileceği zirvede yerel yöneticiler, bilgi paylaşımında da bulundu.


Gaziosmanpaşa'da sürdürülen kentsel dönüşüm projesinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kentsel dönüşümün şehir kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Başkan Usta,” Burada diğer belediye projeleriyle kendi projelerimizi kıyaslama imkanı buluyoruz. Kentsel dönüşüm ilçemizin yüzde 40'ına yakın bölgede yapılıyor. Şu anda 7 bölgede inşaat çalışmaları devam ediyor. Birkaç yıl içinde hızlı bir dönüşüm yaptığımızı görmüş olacağız. Kentsel dönüşüm ile tüm şehrin alt yapısı ve donatıları değişiyor. Sanata bakışı, yerleşim alanları ve otoparklar her şeyi. değiştiriyor. Yerine yepyeni güvenli ve konforlu bir şehir oluşturuluyor, kentsel dönüşümle “ dedi.

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