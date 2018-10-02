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Türkiye'den 54 ülkeye kalıp ve iskele sistemi

Kalıp ve iskele sistemleri Türkiye’den 54 ülkeye ihraç ediliyor.

Kalıp ve iskele sistemleri Türkiye'den 54 ülkeye ihraç ediliyor.


Yurtiçinde ve yurt dışında 38 yıldır havalimanı, stadyum, rafineri, köprü, konut, gemi inşası, tersane gibi birçok projede yer alarak, kalıp ve iskele üretiminde Türkiye'nin öncü şirketlerinden olan Urtim, üretimlerinin yüzde 70'ini, aralarında Malezya, Kanada, Katar, Ürdün, Ekvator Ginesi, Senegal, Nijerya ve Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 54 ülkeye ihraç ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, "Geliştirdiğimiz sistemler ile inşaatlarda, tersanelerde ve endüstriyel tesislerde zaman, maliyet avantajı ve İSG kurallarına uygun güvenli çalışma sağlıyoruz'' dedi.


Azerbaycan pazarındaki çalışmalarını da değerlendiren Urfalılar, “Bugüne kadar Azerbaycan'da büyük çaplı yaklaşık 25 proje tamamladık. Azerbaycan pazarı, sektörümüz için büyük fırsatlar taşıyor. Doğal zenginlikleri ve endüstriyel tesisleri ciddi bir fırsat oluşturuyor. Türk müteahhit firmalarımız Azerbaycan'da büyük projelerde yer alıyor. Özellikle endüstriyel projelerde ciddi bir bilgi birikimi ve potansiyele sahibiz. Türkiye'de ilk defa üretilen Roofset Kayar Çatı Sistemimizi Azerbaycan'a ihraç ederek ülkemiz adına haklı bir gurur yaşıyoruz" diye konuştu.

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