Türkiye'den konut satın alan 2 yabancıdan biri, Ortadoğu ülkelerinden

Eylül ayında yapılan düzenlemeyle yabancılara gayrimenkul satışında vatandaşlık imkanı tanıyan alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesinin ardından Türkiye'ye ilgi arttı. Yabancılara yapılan konut satışları son bir ayda yüzde 12 yükselirken, bir önceki yılın Ekim ayına göre ise yüzde 134 artış gösterdi. Türkiye'den konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu ülkelerinde yaşıyor.

Türkiye'de Eylül ayında yapılan kanun değişikliğiyle Türk vatandaşlığı hakkı kazanmak için öngörülen sermaye tutarı 2 milyondan 500 bin dolara indirilirken, gayrimenkul alan yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesi için uygulanan alt sınır 1 milyondan 250 bin dolara düşürüldü. Yeni uygulamanın üzerinden geçen bir ayın ardından, 2004 yılından bu yana 74 farklı milletten binlerce yabancıyı Türkiye'de konut sahibi yapan Antalya Homes'un Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden hareketle yaptığı incelemeye göre, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 134 artarak 6 bin 276'ya ulaştı. Çifte vatandaşlık imkanı da tanıyan Türkiye'de 2018 yılının ilk 10 ayında yabancıya satılan konutun yarısı Irak, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi Ortadoğu ülkelerinin vatandaşları tarafından alındı. Ortadoğu ülkelerini Rusya, Almanya, İngiltere ve Azerbaycan vatandaşları takip etti.102 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyan Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmak isteyen yabancılar en çok İstanbul, Antalya, Bursa, Yalova, Trabzon'u tercih ediyor.

Yabancıya konut satışında yıl sonu hedefi, 40 bini aşmak

Türkiye'deki Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin İhracat Komitesi Başkanlığını da yürüten Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, Ortadoğu ülkelerinin konut satışı için çok önemli olduğunu belirtti.

2018 sonunda yabancıya konut satışlarının 40 bini aşarak önemli bir noktaya varacağına inandığını kaydeden Tekçe, "Türkiye, vatandaşlık için yalnızca tek bir konut veya arsa değil, toplam değeri en az 250 bin dolar olacak şekilde birden fazla gayrimenkul satın alımına da izin veriyor. 3 yıl satılamaz şerhi konulan gayrimenkullere istinaden konut sahibi, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları yaklaşık 12 ay içerisinde vatandaşlık işlemlerini tamamlayabiliyor. Şirket olarak vatandaşlık işlemlerinin daha da kolaylaştırılması için resmi makamlara önerilerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.