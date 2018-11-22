Türkiye'den Yunanistan'a giden turist sayısı gerilemeye başladı

Türk turistlerin gözdesi Yunanistan'a Türkiye'den giden turist sayısında gerileme başladı. Bu yıl Yunanistan'dan gelen turist sayısı yüzde 4.1 artarken, Türkiye'den Yunanistan'a karayoluyla giden Türk turistlerin sayısı yüzde 4.1 azaldı.

Türk turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden olan Yunanistan'a Türkiye'den giden turist sayısında gerileme yaşanırken, Yunanistan'dan Türkiye'ye olan talepte eski günlere dönülüyor. Yunanistan'ın Selanik şehrinde gerçekleştirilen Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı sonrasında Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından hazırlanan raporda, Yunanistan turizm pazarının gelecek yıl rekor turist sayısını yeniden yakalayabileceği belirtildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Yunan turist sayısı 2014 yılında 830 bin ile rekor kırdığı hatırlatılan raporda, 2019 yılında Yunanistan'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında çift haneli artış yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Yunan turistte artış bekleniyor

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Yunan turist sayısı 2014 yılında 830 bin kişi olmuştu. 2015 yılında Yunan ziyaretçi sayısı 755 bine, 2016 yılında da 593 bine geriledi. 2017 yılında yeniden yükseliş başladı ve bir önceki yıla göre toparlanarak 623 bine ulaştı. Bu yıl 8 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artışla 453 bin Yunan turist geldi. Yunan turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülkeler Makedonya, Bulgaristan, Türkiye, Almanya ve İtalya olarak sıralanıyor.

Türkiye'den karayoluyla gidenler azaldı

TÜROB raporunda, Türkiye'den Yunanistan'a yönelik talep de ele alındı. Henüz denizyolu ve havayoluyla ülkeye giden Türk turist istatistiklerinin belli olmadığı, ancak Yunanistan Resmi İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk 9 aylık döneminde Yunanistan'a karayoluyla giden Türk turist sayısında yüzde 4.1 gerileme yaşandığına dikkat çekildi. Eylül 2018'de ayında bu gerileme oranı aylık bazda yüzde 22.5'e ulaştı. Bu yıl Türkiye'ye Yunanistan'dan gelen turist sayısında da aynı oranda yani yüzde 4.1 oranında yükselme olması da dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre, Yunanistan'a giden Türk vatandaşı sayısı 2013 yılında 598 bin kişi olarak gerçekleşmişti. 2014 yılında 742 bine, 2015 yılında 898 bine yükseldi. 2016 yılında ise 795 bin kişi olarak gerçekleşirken, 2017 yılında 921 bin kişiye ulaştı.