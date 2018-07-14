‘Türkiyem İçin’ marşı paylaşım rekoru kırıyor

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, söz ve müziği Abdurrahman Delen’e ait olan ‘Türkiyem İçin’ isimli marşın klibi video paylaşım sitesi Youtube’da büyük ilgi görüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıtı ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde çekimleri yapılan klip, video paylaşım sitesi Youtube’da yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ilgi görerek kısa sürede 150 bin kişiye ulaştı. Yazdığı marşın klibini, TBMM’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da takdim eden ses sanatçısı Abdurrahman Delen, Türkiye sevdalısı olduğunu belirterek ülkede dikili bir ağacı olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada büyük ilgi gören ’Türkiyem İçin’ adlı marşın bazı bölümleri ise şu şekilde:

“Edirne’den Kars’a tek yürek olduk

Bu vatan yolunda canla baş koyduk

İman ile meydanları doldurduk

Hepimiz bir fidanız güzel yurdumda

Zincirde bir halkayız barış yolunda

Kuzey, güney, doğu, batı Anadolu’da

Kardeşlik, barış bu vatan için

Barış, kardeşlik Türkiye’m için

Edirne’den Kars’a tek yürek olduk

Bu vatan yolunda canla baş koyduk

İman ile meydanları doldurduk

Hepimizin bu ülke güzel Türkiye

Yarınlar için dimdik durma zamanı

Şimdi tek yürek can olma zamanı

Yürümek değil koşmak zamanı

Kardeşlik, barış bu vatan için

Kim bölecekmiş bu güzel vatanı

Ecdadımdan emanettir her karış yanı

Bozalım içten, dıştan tüm oyunları

Hey benim güzel ülkem."