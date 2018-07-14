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14 Temmuz 2018 12:03

‘Türkiyem İçin’ marşı paylaşım rekoru kırıyor

Çekimleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıtı ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan ‘Türkiyem İçin’ isimli marşın klibi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’inci yıl dönümü yaklaşırken sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

‘Türkiyem İçin’ marşı paylaşım rekoru kırıyor

14 Temmuz 2018 12:03


Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, söz ve müziği Abdurrahman Delen’e ait olan ‘Türkiyem İçin’ isimli marşın klibi video paylaşım sitesi Youtube’da büyük ilgi görüyor.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıtı ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde çekimleri yapılan klip, video paylaşım sitesi Youtube’da yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ilgi görerek kısa sürede 150 bin kişiye ulaştı. Yazdığı marşın klibini, TBMM’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da takdim eden ses sanatçısı Abdurrahman Delen, Türkiye sevdalısı olduğunu belirterek ülkede dikili bir ağacı olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.



Sosyal medyada büyük ilgi gören ’Türkiyem İçin’ adlı marşın bazı bölümleri ise şu şekilde:


“Edirne’den Kars’a tek yürek olduk


Bu vatan yolunda canla baş koyduk


İman ile meydanları doldurduk


Hepimiz bir fidanız güzel yurdumda


Zincirde bir halkayız barış yolunda


Kuzey, güney, doğu, batı Anadolu’da


Kardeşlik, barış bu vatan için


Barış, kardeşlik Türkiye’m için


Edirne’den Kars’a tek yürek olduk


Bu vatan yolunda canla baş koyduk


İman ile meydanları doldurduk


Hepimizin bu ülke güzel Türkiye


Yarınlar için dimdik durma zamanı


Şimdi tek yürek can olma zamanı


Yürümek değil koşmak zamanı


Kardeşlik, barış bu vatan için


Kim bölecekmiş bu güzel vatanı


Ecdadımdan emanettir her karış yanı


Bozalım içten, dıştan tüm oyunları


Hey benim güzel ülkem."




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