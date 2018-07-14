‘Türkiyem İçin’ marşı paylaşım rekoru kırıyor

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, söz ve müziği Abdurrahman Delen’e ait olan ‘Türkiyem İçin’ isimli marşın klibi video paylaşım sitesi Youtube’da büyük ilgi görüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıtı ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde çekimleri yapılan klip, video paylaşım sitesi Youtube’da yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ilgi görerek kısa sürede 150 bin kişiye ulaştı. Yazdığı marşın klibini, TBMM’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da takdim eden ses sanatçısı Abdurrahman Delen, Türkiye sevdalısı olduğunu belirterek ülkede dikili bir ağacı olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
Sosyal medyada büyük ilgi gören ’Türkiyem İçin’ adlı marşın bazı bölümleri ise şu şekilde:
“Edirne’den Kars’a tek yürek olduk
Bu vatan yolunda canla baş koyduk
İman ile meydanları doldurduk
Hepimiz bir fidanız güzel yurdumda
Zincirde bir halkayız barış yolunda
Kuzey, güney, doğu, batı Anadolu’da
Kardeşlik, barış bu vatan için
Barış, kardeşlik Türkiye’m için
Edirne’den Kars’a tek yürek olduk
Bu vatan yolunda canla baş koyduk
İman ile meydanları doldurduk
Hepimizin bu ülke güzel Türkiye
Yarınlar için dimdik durma zamanı
Şimdi tek yürek can olma zamanı
Yürümek değil koşmak zamanı
Kardeşlik, barış bu vatan için
Kim bölecekmiş bu güzel vatanı
Ecdadımdan emanettir her karış yanı
Bozalım içten, dıştan tüm oyunları
Hey benim güzel ülkem."