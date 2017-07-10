Türkiye’nin 2023 hedeflerine teknolojik kaldıraç

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, sektörde faaliyet gösteren yetkilendirilmiş üç operatör olan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından, sektörün ortak problemlerinin çözümüne yönelik faaliyet alanları oluşturmak ve ortaya çıkan çözüm önerilerini hayata geçirmek üzere tüm paydaşlar nezdinde girişimlerde bulunmak amacıyla Haziran 2016’da kurulmuştu. Faaliyetlerine başlayan m-TOD, Türkiye’de ve uluslararası arenada; kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik paydaşları ile geliştireceği işbirlikleriyle, sektöre ilişkin tüm süreçlerde etkin bir rol üstlenmeyi planlıyor. Bu çerçevede hazırlanacak tutum belgeleri, raporlar ile istatistiki çalışmalar da m-TOD’un kullanacağı temel araçlar arasında yer alacak.

"Mobil teknolojiler, genel ekonomik büyümenin lokomotifi"

m-TOD’un kurucu Genel Sekreteri olarak göreve başlayan Erhun Baş; Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda, mobil telekomünikasyon başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin, genel ekonomik büyüme hedefi ve istihdam gibi temel problemlerin çözümüne yönelik vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Baş, tüm paydaşlar ile yoğun işbirliği içerisinde; vergi yükünün makul düzeylere indirilmesi, yerel yönetimlerle yaşanan sorunların 2023 hedeflerine ulaşmak üzere süratle giderilmesi, yatırım iştahının korunması ve Türkiye’nin teknolojik ilerlemesinin hızlandırılarak devamlılığının sağlanmasının, en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.