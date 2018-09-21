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Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyası açıklandı

UEFA Yönetim Kurulu’nun 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak ülkeyi belirleyeceği 27 Eylül Perşembe günkü toplantısı öncesi, seçim süreci kapsamında adaylık dosyaları kamuoyu ile paylaşıldı.

UEFA Yönetim Kurulu'nun 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi belirleyeceği 27 Eylül Perşembe günkü toplantısı öncesi, seçim süreci kapsamında adaylık dosyaları kamuoyu ile paylaşıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için hazırlayıp, 26 Nisan 2018 tarihinde UEFA'ya sunduğu bin 206 sayfalık dosyada organizasyon ile ilgili stadyumlar, ulaşım, hukuki-mali konular ve teknik altyapı gibi 12 başlıkta tüm detaylar yer aldı.


TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'nin EURO 2024 dosyasında global bir adaylık vizyonu ortaya koyduğunu belirterek, "Yeni futbolseverlere ulaşmak, ticari gelirleri artırmak ve Avrupa futbolunun sınırlarını genişletmek temel hedeflerimiz. Devletimizin son yıllarda futbol altyapısına yaptığı yatırımlar sayesinde göz alıcı bir şampiyona düzenlemeye şimdiden hazırız" açıklamasını yaptı.


2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği yapma hakkını kazanan ülke, 27 Eylül 2018 Perşembe günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 15.45'te başlayacak törende açıklanacak.

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