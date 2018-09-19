Türkiye'nin 5 bölgesine 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali kuruluyor

Akfen Yenilenebilir Enerji, Türkiye'nin 5 bölgesine kurulacağı 13 yeşil enerji projesi için rüzgar ve güneş kredisini aldı. Yenilenebilir enerji kredi sözleşmesinin imza töreni İstanbul'da bir otelde düzenledi. Törene şirket yöneticileri ve banka temsilcileri katıldı.

Aralık 2017'de gelecek 2 yıl için farklı sektörlerde 6.2 milyar liralık (1.6 milyar dolar) yatırım paketini hayata geçireceğini ilan eden Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji çatısı altında Türkiye'nin 5 bölgesine yayılan ve 327 megavat gücünde olan 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali kuruyor. Toplam 530 milyon dolara mal olacağı belirtilen 13 santralin 167 milyon dolarlık kısmı holdingin öz kaynaklarıyla karşılandığı söylenirken, geri kalan 363 milyon dolarlık kısım için yerli ve yabancı 6 bankadan kredi alındı. Yeni yatırımlarla şirketin yerli ve doğal kaynaklardan üretime dayalı enerji santrali kurulu gücü 574 megavata çıkacağı aktarıldı. Yenilenebilir enerji kredi sözleşmesini imza töreni de İstanbul'da bir otelde yapıldı. Törene Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen Holding Murahhas Azası Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Erciyas, şirket yöneticileri ve bankaların temcileri katıldı.

"Nihai hedefimiz, 2020 senesinde 1000 megavata ulaşıp halka arz etmek"

Toplantıda konuşan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, ''Yenilenebilir enerji şirketimizde EBRD ve IFC'nin yüzde 16'şar ortaklığı var. Kalanı da holdingimize ait. Bu şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlar hidroelektirik enerji HES'ler, güneş enerjisi GES'ler, rüzgar enerjisi RES'ler ve eğer ileride olabilirse bioenerji gibi alanlarda yani yenilenebilir enerjide kendini ispat etmiş bir firma olarak piyasaya takdim etmek arzusundayız. Nihai hedefimiz de 2020 senesinde 1000 megavata ulaşıp sonuçta da inşallah bir halka arzla bu şirketi Türk özel sektörüne hediye etmek istiyoruz. Şunda 574 megavatlık bir portföyümüz oluştu, buna 600 megavat diyecek olursak demek ki daha işimiz var. Buradan yatırımlarımız daha devam edecek anlamı çıkıyor. Burada ciddi öz kaynak kullanıyoruz, kullanmak zorundayız. Artık herşey eskisi kadar kolay değil. Kullandığımız bu kredilerde öz kaynak miktarlarımız biraz arttı. Ancak diğer satışlardan elde ettiğimiz sermaye gelirlerini buralarda kullanmak durumundayız. Tabii ki diğer sektörlerde yatırımımız var. Orada da öz kaynaklarımızı kullanacağız ama uluslararası platformda da kredi arayışlarımız sürecek'' ifadelerini kullandı.

''Herkesin yatırım yaptığı zamanda değil, herkesin olmadığı zamanda yatırım yapmak çok önemlidir''

Akın, sözlerine şöyle devam etti: ''Herkesin yatırım yaptığı zamanda değil, herkesin olmadığı zamanda yatırım yapmak çok önemlidir. Bu fırsatları değerlendirebilmek ve şartları zorlayabilmek lazımdır. İleride daha faydalı daha güzel daha değerli asetler oluşturabilmek, bu şartları yerine getirmeye bağlı. O nedenle bu günlerde bütün yatırımcıların biraz daha piyasaya entegre olmalarını, ellerini taşın altına sokmalarını ve bankaların da geçmişte olan örneklerden çok fazla etkilenmeden, yepyeni bir Türkiye kuruyormuş ve yepyeni geleceğimiz varmış gibi şartlarını zorlamalarını şahsen istiyorum. Biz, yurtdışından para getiririz. Türkiye'ye yatırım için yurtdışında bankaları ikna ederiz. Doğru ortaklarla ve projelerle yolculuğa çıkmamız lazım. Bunu yaptığımız taktirde Türkiye'de ikinci bir çıkış dönemi yaşanacağını düşünüyorum''.

Akfen Holding Murahhas Azası İrfan Erciyas kredi hakkında şu açıklamayı yaptı: ''Yaklaşık bir senede iki projenin finansmanını realize ettik. Türkiye'nin şuanki koşullarında bunları yapmak çok önemliydi. Bankacılık sektörüne, firmalara ve Türkiye'ye güven açısından önemliydi. Biz bu işi bir sene içerisinde çözdük. Bankaların ve çalışanlarımızın desteği ile bu kredilerin kapanışını sağlayacağız. Rüzgar projelerimiz toplam 242 megavat. Toplam 350 milyon dolarlık bir yatırım. Bunun 260 milyon dolarlık kısmı kredi. Kredi, 4 Türk bankasının teminatları ile KFW'dan tedarik edildi. EBRD'de 50 milyon dolarlık bir nakdi kredi limiti ile proje finansmanında yer aldı. 260 milyon doların üst kısmı, yaklaşık 90 milyonluk kısımda öz kaynak olarak şirketin içerisine kondu ve yatırımlarımız şu anda sürüyor. İnşallah belirli periyotlarda, 2020 senesinden önce bitirmeyi planlıyoruz. Burada da EPC kontratı Siemens ile yürütüyoruz. Güneş enerjileri ile ilgili toplam 103 milyon dolar civarında kredi var. Yaklaşık 80 milyon dolar civarında da öz kaynak koyduk. Yatırımlarımız devam ediyor. 15 megavatlık kısmı daha önceden lisansız projeydi, yatırımları tamamlandı. Kalan 70 megavatlık lisanslı kısımda, büyük ölçüde bu ay içerisinde açılışı yapılıyor. Bir kısmını da seneye bu zamanlarda bitirmiş olacağız. Kredi faizleri piyasa koşullarında ve son derece uygun koşullarda tedarik edildi''.

Yapılan bilgilendirmede; toplam güçleri 327 megavat olan 13 santralin, yaklaşık 1 yıl içinde tamamlandığında tam 1.2 milyon kişinin yaşadığı hanelerin elektriği tamamen doğal kaynaklardan sağlanmış olacağı açıklanırken; şirketin, doğal ve yerli kaynaklardan üretim sağlayacak projelerini Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde Türkiye'nin birçok farklı noktasına yayacağı bildirildi. Buna göre; yatırım değeri 180 milyon dolar olarak planlanan 9 GES projesi Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya'da kurulacak. Güneşten elektrik üretecek GES'ler tamamlandığında 70 megavatı lisanslı, 15 megavatı lisanssız olmak üzere toplam 85 megavat kapasiteye ulaşacak. 350 milyon dolara mal olacak 4 RES ise Çanakkale ve Denizli'de yer alacak. RES'lerin toplam lisanslı gücü 242 megavat olacak.

Şirketin, 13 projesinden yıllık 1.000 Gigavat (GWh) enerji üretimi gerçekleştireceği, sadece güneş ve rüzgar gibi yerli kaynaklardan üretilecek enerjinin direkt olarak Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesine aktarılacağı kaydedildi.