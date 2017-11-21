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21 Kasım 2017 11:16

’Türkiye’nin Altın Markaları’ belli oldu

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan ve 1 ay süren ’1’inci Türkiye Altın Marka Ödülleri’ halk oylaması sona erdi.

’Türkiye’nin Altın Markaları’ belli oldu

21 Kasım 2017 11:16

Ödül kazananlar belli oldu.



İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 1’inci Türkiye Altın Marka Ödülleri’nin halk oylaması sonucu ödül sahipleri belli oldu. 20 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında yapılan halk oylamasında 1 milyon 936 bin 896 oy kullanıldı.



Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: ’’Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği ( TÜMKİAD ) ana sponsorluğunda düzenlediğimiz İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi, daha önceki yaptığımız ödül törenlerinde olduğu gibi yine halk oylaması ile ödüller belirlendi. 21 dalda halk oylaması yaptık. Çok çekişmeli bir yarış oldu. Tertip Komitemizin belirlediği özel ödülleri ise sunuculuklarını Özlem Yıldız ve Şenol İpek’in yaptığı törenle İstanbul’da bir otelde 4 Aralık tarihinde açıklayacağız. Ben kazanan tüm kişi ve kurumları yürekten tebrik ediyorum. Türkiye’ye hayırlı olsun inşallah’’.



Oylama sonucu Türkiye’nin Altın Markaları şöyle:


Yılın Altın Adamı: Ali Koç - Koç Holding Başkanvekili


Yılın Valisi: Hüseyin Aksoy Kocaeli Valisi


Yılın Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Sözlü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı


Yılın Yerel Yöneticisi: Dr. Şadi Yazıcı - Tuzla Belediye Başkanı


Yılın İş Adamı: Muammer Ceylan - Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı


Yılın CEO’su: İlker Sözdinler - Birleşik Ödeme Sistemleri


Yılın Lezzet Markası: Nusr- Et


Yılın Giyim Markası: Sarar


Yılın Otomobil Markası: Ford


Yılın Enerji Markası: Opet


Yılın İletişim Markası: Turkcell


Yılın Finans Markası: İntergral Yatırım


Yılın Bankası: Denizbank


Yılın Spor Markası: Beşiktaş J.K


Yılın İnşaat Markası: Ceylan İnşaat


Yılın Gıda Markası: Arbel


Yılın İçecek Markası: Sırma


Yılın Havayolu Markası: Türk Hava Yolları


Yılın Televizyon Markası: Star Tv


Yılın Medya Markası: Turkuaz Medya


Yılın Sağlık Markası: Medipol Hastaneleri




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