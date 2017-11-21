’Türkiye’nin Altın Markaları’ belli oldu

Ödül kazananlar belli oldu.

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 1’inci Türkiye Altın Marka Ödülleri’nin halk oylaması sonucu ödül sahipleri belli oldu. 20 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında yapılan halk oylamasında 1 milyon 936 bin 896 oy kullanıldı.

Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: ’’Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği ( TÜMKİAD ) ana sponsorluğunda düzenlediğimiz İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi, daha önceki yaptığımız ödül törenlerinde olduğu gibi yine halk oylaması ile ödüller belirlendi. 21 dalda halk oylaması yaptık. Çok çekişmeli bir yarış oldu. Tertip Komitemizin belirlediği özel ödülleri ise sunuculuklarını Özlem Yıldız ve Şenol İpek’in yaptığı törenle İstanbul’da bir otelde 4 Aralık tarihinde açıklayacağız. Ben kazanan tüm kişi ve kurumları yürekten tebrik ediyorum. Türkiye’ye hayırlı olsun inşallah’’.

Oylama sonucu Türkiye’nin Altın Markaları şöyle:

Yılın Altın Adamı: Ali Koç - Koç Holding Başkanvekili

Yılın Valisi: Hüseyin Aksoy Kocaeli Valisi

Yılın Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Sözlü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

Yılın Yerel Yöneticisi: Dr. Şadi Yazıcı - Tuzla Belediye Başkanı

Yılın İş Adamı: Muammer Ceylan - Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Yılın CEO’su: İlker Sözdinler - Birleşik Ödeme Sistemleri

Yılın Lezzet Markası: Nusr- Et

Yılın Giyim Markası: Sarar

Yılın Otomobil Markası: Ford

Yılın Enerji Markası: Opet

Yılın İletişim Markası: Turkcell

Yılın Finans Markası: İntergral Yatırım

Yılın Bankası: Denizbank

Yılın Spor Markası: Beşiktaş J.K

Yılın İnşaat Markası: Ceylan İnşaat

Yılın Gıda Markası: Arbel

Yılın İçecek Markası: Sırma

Yılın Havayolu Markası: Türk Hava Yolları

Yılın Televizyon Markası: Star Tv

Yılın Medya Markası: Turkuaz Medya

Yılın Sağlık Markası: Medipol Hastaneleri