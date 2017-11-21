’Türkiye’nin Altın Markaları’ belli oldu

Ödül kazananlar belli oldu.
İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 1’inci Türkiye Altın Marka Ödülleri’nin halk oylaması sonucu ödül sahipleri belli oldu. 20 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında yapılan halk oylamasında 1 milyon 936 bin 896 oy kullanıldı.
Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: ’’Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği ( TÜMKİAD ) ana sponsorluğunda düzenlediğimiz İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi, daha önceki yaptığımız ödül törenlerinde olduğu gibi yine halk oylaması ile ödüller belirlendi. 21 dalda halk oylaması yaptık. Çok çekişmeli bir yarış oldu. Tertip Komitemizin belirlediği özel ödülleri ise sunuculuklarını Özlem Yıldız ve Şenol İpek’in yaptığı törenle İstanbul’da bir otelde 4 Aralık tarihinde açıklayacağız. Ben kazanan tüm kişi ve kurumları yürekten tebrik ediyorum. Türkiye’ye hayırlı olsun inşallah’’.
Oylama sonucu Türkiye’nin Altın Markaları şöyle:
Yılın Altın Adamı: Ali Koç - Koç Holding Başkanvekili
Yılın Valisi: Hüseyin Aksoy Kocaeli Valisi
Yılın Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Sözlü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Yılın Yerel Yöneticisi: Dr. Şadi Yazıcı - Tuzla Belediye Başkanı
Yılın İş Adamı: Muammer Ceylan - Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Yılın CEO’su: İlker Sözdinler - Birleşik Ödeme Sistemleri
Yılın Lezzet Markası: Nusr- Et
Yılın Giyim Markası: Sarar
Yılın Otomobil Markası: Ford
Yılın Enerji Markası: Opet
Yılın İletişim Markası: Turkcell
Yılın Finans Markası: İntergral Yatırım
Yılın Bankası: Denizbank
Yılın Spor Markası: Beşiktaş J.K
Yılın İnşaat Markası: Ceylan İnşaat
Yılın Gıda Markası: Arbel
Yılın İçecek Markası: Sırma
Yılın Havayolu Markası: Türk Hava Yolları
Yılın Televizyon Markası: Star Tv
Yılın Medya Markası: Turkuaz Medya
Yılın Sağlık Markası: Medipol Hastaneleri