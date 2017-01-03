Türkiye’nin başpehlivanları Şehitler Tepesi’ni ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur öncülüğünde başpehlivanlar Beşiktaş Şehitler Tepesi’nde şehit olanlar için dua edip karanfil bıraktı.

Türkiye’nin Başpehlivanları Balıkesir’de 7 Ocak Cumartesi günü teröre Karşı “Şehitler İçin Kol Bağlıyor” sloganıyla yapılacak olan yağlı güreş karşılaşması öncesi Beşiktaş Şehitler Tepesi’ni ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Türkiye’nin baş pehlivanları şehitler için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehitlerin anısına saldırının yaşandığı noktaya karanfil bırakan grup birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başpehlivan Recep Kara madalyası ve elinde Türk bayrağıyla gelerek şehitler için dua etti.

“Bu milletin inancı hain teröristleri yenilgiye uğratacaktır”

Saldırının gerçekleştiği noktada grup adına ortak basın bildirisi okuyan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, “Son yıllarda yakalamış olduğu huzur ve istikrar ortamı artan terör saldırılarıyla sekteye uğratılmak istenmektedir. Ülkemiz ne zaman kalkınma hızını arttırsa terör saldırıları da artış göstermektedir. Bugün DESŞ, PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ve onların destekçileri olan hainler ülkemizin bağımsızlığı milletimizi huzurunu birliğini ve beraberliğini hedef almaktadır. 10 Aralık Cumartesi akşamı Beşiktaş- Bursaspor maçı esnasında görev alan polislerimizi hedef alan hainlere karşı bugün buradan başaramadıklarını ve başaramayacaklarını bir kez daha haykırmak istiyoruz yine 2017 yılının ilk saatlerinde Ortaköy’de Reina gece kulübüne saldıran bu hainler çok açık görülmektedir ki bizi bölmek için uğraşıyorlar. Bu hain terör saldırılarını ve tüm terör örgütlerini bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bu milletin inancı hain teröristleri yenilgiye uğratacaktır. Sizler bizi bölmek için uğraşacaksınız, bizler bugün olduğu gibi her zaman bir ve dimdik olmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberliği arttırmak için mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün Şehitler Tepesi’nde tanıtımını yaptığımız 6-7-8 Ocak tarihlerinde düzenleyeceğimiz Kurtdereli Mehmet Pehlivan Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı ve Kırkpınar başpehlivanları Balıkesir karşılaşması ile teröre karşı dik duruşumuzu millet olarak bir olduğumuzu yeniden haykıracağız” dedi.

“Toplanan tüm gelirleri şehit ailelerine bağışlayacağız”

Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ise, “Burada daha birkaç hafta önce vatan evlatlarını şehit verdik. Biz şehitlerimiz için buradayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin baş pehlivanı olarak tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. İnşallah 7 Ocakta Balıkesir Karesi Belediyesinde kapalı spor salonunda şehitlerimiz adına spor müsabakası yapacağız. Orada toplanan tüm gelirleri şehit ailelerine bağışlayacağız. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu vatan bizim. Son yıllarda bu terör olayları artmış durumda ama biz hep birlikte kenetlenirsek bu terör belasından kurtulacağız” ifadelerini kullandı.