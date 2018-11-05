Türkiye'nin beş büyük ili dünyanın en pahalı şehirleri listesinde

Dünyadan farklı şehirlerin yaşam maliyeti endeksleri açıklanırken, Türkiye'den İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın da bu listede olduğu görüldü.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, dünyadaki farklı şehirlerin yaşam maliyetini ele alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Numbeo verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'den İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerin bu listede olduğu görüldü.

Böylelikle, yaşam maliyet endeksi 44,73 olan İstanbul'un Türkiye içinde en pahalı şehir olduğu saptandı. İstanbul'un hemen arkasından ise Ankara gelirken yaşam maliyet endeksi 41,21 olarak gözlendi. Bu oran İzmir'de ise 40,97 olurken, Bursa'da 40,26, Antalya'da da 38,77 oldu. Dünyanın en pahalı şehri ise Bermuda'nın başkenti Hamilton olarak görüldü. Yaşam maliyet endeksi 145,43 olan Hamilton'u da 141,25 oran ile Zürih (İsviçre) ve 134, 83 ile Cenevre (İsviçre) takip etti.

Hayat pahalılığı medyanın gündeminde

ITS Medya ve Ajans Press'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Hayat pahalılığı ile ilgili 2018 yılında yazılı mecralarda 4 bin 163 haber çıkışı tespit edildi. Özellikle döviz kurlarında yaşanan hareketlilik medyanın gündeminde yer alırken; yaşanan hareketliliğin doğrudan etkilediği temel gıda maddelerinden ulaşıma, lüks tüketimden beyaz eşyaya, konut fiyatlarından teknolojik aletlere birçok ürün başlığının yaşanan artış sebebiyle medyada oldukça sık yer aldığı görüldü.