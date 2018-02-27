Türkiye’nin darbe tarihi Gaziosmanpaşa’da konuşuldu

İnsanları sağcı, solcu diyerek birbirlerine düşman ettiler’’ dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği ‘Bilinmeyen Yönleriyle Postmodern Darbe’ başlıklı konferans gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Milletvekili Benli, Postmodern Darbe girişimlerinin geçmiş tarihteki örnekleri, 28 Şubat ve 15 Temmuz gecesi yaşananlar üzerine konuştu.

’’Meclisi bombalıyorlar dediklerinde inanmadım’’

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan AK Parti İstanbul İstanbul Milletvekili Fatma Benli, “15 Temmuz sabahı Meclis’te saat ikiye kadar bir yasayı çıkartmak için uğraştık, bitti ve ben İstanbul’a geldim. Biliyorsunuz köprü işgal edildi, telefonlar geldi ek olarak teşkilatlardan mesaj geldi ve biz hemen sokaklara çıktık. Benim evim hemen Borsa’nın altında yukarı çıkarken benim evimin önünde arabama da ateş edildi, oradaki pek çok insana olduğu gibi. Sonra Atatürk Havalimanı’na giderken tankları gördüm içinde askerler yoktu ama tank gördüm, tank gördüğüm halde kendi arabamı ateş edildiği halde Ankara’daki danışmanım beni aradığında vekilim Meclisi bombalıyorlar dediğinde ben inanmadım’’ ifadelerini kullandı.

’’Unutmayın, unutursanız tekrarlanır’’

İstanbul’un göbeğinde tank görüp, kurşun sesleri duyduğunu ifade eden Benli, ’’Tüm bunlara rağmen birilerinin bizim ülkemizin kalbini yani meclisini bombalayacağını bir türlü aklıma hayalime yediremedim. Ben ertesi gün meclise gidip o bombalanan yerleri görene kadar inanmamıştım. İşte geçmişte yaşadığımız şeylerde biz gözümüzle görmediğimiz sürece o kadar hayal ürünü. 28 Şubat yaşandı ve biz bugün 28 Şubat’ta yaşananları bundan sonra başka 28 Şubatlar olmasın bundan sonra başka 15 Temmuzlar olmasın diye konuşuyoruz. Çok sevdiğim güzel bir söz vardır; ’unutmayın, unutursanız tekrarlanır’’ şeklinde konuştu.

’’Bu ülke Başbakan asmış olmanın acısını yaşadı’’

“Türkiye ne yazık ki darbelerle ilgili çok hazin geçmişi olan bir ülke’’ diyerek sözlerini sürdüren AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, ’’Eğer biz darbelerle gerektiği şekilde yüzleşemezsek yarın bir gün tekrar yaşanacak. Çoklu parti sistemine geçtiğimiz andan itibaren hemen darbe gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Ülkenin sahibi olduğuna inanan güçler hep halkın iradesi ile seçilen iktidarlar üzerine güçlerini ortaya koymaya çalıştılar. Bu ülke Başbakan asmış olmanın acısını yaşadı” dedi.

’’İnsanları sağcı, solcu diyerek birbirlerine düşman ettiler’’

Hain darbecilerin 28 Şubat’ta da halkı kandırarak darbe eylemlerini gerçekleştirebildiklerini belirten Benli, ’’Ben et balık kurumuna bir grup askerin gidip orada öldürüldüğünü zannettikleri üniversite öğrencilerinin kemiklerini aradıklarını bile duydum. Çünkü insanlar buna inanıyorlarmış, o inançla o hayali ürünlerle darbeleri gerçekleştirebildiler. Bu ülkede insanları birbirlerine düşman ettiler, sağcı diye düşman ettiler, solcu diye düşman ettiler. Aynı aileden gençler birbirine düştü bugün öğreniyoruz ki, o 1980 darbesini oluşturan şartlar aslında gerçek değilmiş’’ diye konuştu.