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13 Mayıs 2018 16:43

Türkiye’nin dört bir yanından gelen cirit sporcuları Kağıthane’de buluştu

Sadabad Yaz Etkinlikleri’nin 24’üncüsü Kağıthane’de cirit sporu ile son buldu.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen cirit sporcuları Kağıthane’de buluştu

13 Mayıs 2018 16:43

Türkiye’nin dört bir yanından gelen cirit sporcuları, atların üzerinde hünerlerini sergilediler.


Sadabad Yaz Etkinlikleri’nin 24’üncüsü Kağıthane Hasbahçe’de düzenlendi. Sivas, Erzurum, Uşak ve Kocaeli’den gelen 100’e yakın ciritçi Kağıthane’de buluştu. 5 bin yıllık bir gelenek olan ve savaşlardan önce antrenman olarak yapılan cirit, bugün Hasbahçe’de Kağıthanelilerle buluşturuldu. Teatral gösterilerin ardından cirit sporcuları sahada yerlerini aldı. Şehirlerarası yapılan müsabakaların ardından, karma takımların oluşturduğu kara cirit müsabakası da gerçekleştirildi. Heyecanla seyredilen cirit sporuna ise Kağıthanelilerin ilgisi yoğun oldu. 24. Sadabad Yaz Etkinlikleri cirit sporu ile son buldu.



“Sağlıklı bireyler yetişmesi için çocuklarımızın hem spor, hem eğitimlerine dikkat ediyoruz”


Kağıthaneli çocukların sağlıklı bireyler olma noktasında spor ile desteklendiğini ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Cirit, Kağıthane’de çok bilinen, sevilen bir spor. Bu spora sporseverlerin büyük bir ilgisi var. Biz öncelikle çocuklarımızı bizim spor alanlarımızda tutabilmek için 20’nin üzerinde ayrı branşta spor yapıyoruz. Bunun içerisinde geleneksel sporlarımız da var, ata sporlarımız var. Özellikle güreş, okçuluk gibi sporlarımızın eğitimlerini veriyoruz. 100 binden fazla öğrencimize ok atma ile ilgili dersler verdik. Gezici, donanımlı aracımız var. Her okula bir hafta giderek tek tek bütün çocuklarımıza bu eğitimi veriyoruz. Yine kapalı spor salonlarımızda güreşle ilgili, diğer ata sporlarımızla ilgili eğitimler veriyoruz. Binlerce, on binlerce çocuğumuzu sürekli sporun içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Sağlıklı bireyler yetişmesi için çocuklarımızın hem spor, hem eğitimlerine dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.




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