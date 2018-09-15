Türkiye'nin en büyük açık hava spor ve yaşam merkezi: İBB Orhangazi Şehir Parkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe'ye kazandırılan Orhangazi Şehir Parkı, Anadolu Yakası başta olmak üzere İstanbulluların buluşma noktası oldu. Türkiye'nin en büyük açık hava spor ve yaşam merkezi; futboldan tenise, su sporlarından voleybola kadar birçok branşta spor imkanı sağlarken çocuklar ve gençler için de eğlencenin en önemli adresi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla şehir parkı niteliğine kavuşan ve dört yıldır milyonlarca kişiye hizmet veren İBB Orhangazi Şehir Parkı, 3,2 kilometre uzunluğa, 400 metre genişliğe ve toplamda 1 milyon 200 bin metrekarenin üzerinde bir alana sahip. Spordan, eğlenceye, aktivitelerden sosyal donatı alanlarına kadar birçok hizmeti bir arada sunan park İstanbullulardan yoğun ilgi görüyor.

Birçok farklı branşta spor hizmeti sunuyor

Maltepe sahilinde bulunan Orhangazi Şehir Parkı, İstanbul'un en özel parklarından biri. İlk etapta bisiklet, yürüyüş ve koşu tutkunlarının yoğun olarak kullandığı park, İBB Spor Tesisleri'nin açılması ile birlikte birçok farklı branşta spor hizmeti vermeye başladı. Vatandaşlara spor, kültür ve eğlenceyi ayna anda sunan Orhangazi Şehir Parkı serbest zaman geçirilebilecek yeşil alanlarının ve oyun parklarının bulunması; denize sıfır oluşu gibi pek çok yönden Türkiye'nin en büyük açık hava spor ve yaşam merkezi oldu.

Park içinde yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Spor İstanbul tarafından hizmet verilen İBB Spor Tesisi vatandaşların parkı tercih etmesindeki en önemli faktörlerin başında geliyor. Tesis bünyesinde biri 70x100 ölçülerinde olmak üzere 3 futbol sahası, fitness salonu, uluslararası müsabakaların oynanabildiği 5 tenis kortu, atletizm pisti, üzeri açık olan 4 basketbol sahası ve 2 voleybol sahası, plaj futbolu ve voleybolu için kum saha ile bir de su sporları parkurunda spor severlere, profesyonel ve amatör spor kulüplerine, TFF hakemlerine, bireysel ve takım sporcularına hizmet veriliyor.

7,5 kilometrelik bisiklet yolu ve 1,9 kilometrelik koşu parkuru

Konserlerde ve mitinglerde de yüz binlerce kişiyi ağırlayan Türkiye'nin en büyük açık hava spor ve yaşam merkezi vatandaşlara serbest alanlarda da spor yapma, etkinlik düzenleme ve eğlenme imkanı sağlıyor. Park içinde 7 bin 500 metrelik bisiklet yolu, bin 900 metre koşu parkuru, akrobatik bisiklet parkuru, kaykay alanı, çocuk oyun parkurları, sert ve çim etkinlik alanları, basketbol ve voleybol sahaları, mini golf alanı; bilim, macera ve arkeoloji parkları, trafik eğitim pistleri ve kondisyon alanları bulunuyor. Bu yönüyle çocuklar için de cazibe merkezi haline gelen parkta model ve maket hobisi olanlar da unutulmadı. Parkta yer alan model araç ve helikopter pisti ile birlikte gemi havuzu ve frizbi oyun alanı gençlerin ilgi odağı oldu.

Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dragon bot ve kano-kürek yarışları, bisiklet organizasyonları, uluslararası tenis turnuvaları, plaj futbolu, yelken yarışları, frizbi ligi gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan alan, Çocuk Maratonu, 23 Nisan kutlamaları ve karne şenlikleri, Su Sporları Festivali ve Ramazan Şenlikleri gibi etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Bölgenin temiz hava deposu

7.015 adet otomobil ve 50 otobüs kapasiteli otoparkın da yer aldığı İBB Orhangazi Şehir Parkı yeşil ve ağaçlık alan bakımından da bölgede yaşayanların temiz hava kaynağı oldu. Toplamda 695.105 metrekare yeşil alana sahip parkta 16.000'e yakın yetişkin ağaç, 105 bin 916 adet çalı ve 63 bin 861 adet gül bulunuyor.