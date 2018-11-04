Türkiye'nin en büyük oryantiring organizasyonu Eyüpsultan'da

5 kıtadan ve onlarca ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı 15'inci İstanbul Oryantiring Günleri başladı. Programın en zorlu haritalarından biri olan uzun mesafe, Kurtkemeri-Belgrad Ormanı parkuru Eyüpsultan'da düzenlendi.

Program Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Belirlenen harita ile arazide ilerleyerek işaretli hedefleri en hızlı şekilde bulmak üzerine kurulu olan sporda, sporcuların hızlı olması ne kadar önemliyse stratejik düşünebilmesi de bir o kadar önemli. Organizasyonun düzenlenebilmesi için İstanbul Oryantiring Spor Kulübü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu ile iş birliği yapan Eyüpsultan Belediyesi, yarışma parkur alanını sağlamanın yanında sporculara yiyecek ve içecek desteğinde bulundu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, "Oryantiring son yıllarda ülkemizde dikkat çeken, kişilere fiziksel aktivitenin yanında zihinsel gelişimi de sunan harika bir spor dalı. Bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi de oldukça önemli. Bugün burada bu organizasyonu düzenleyebilmemiz için bizden desteklerini esirgemeyen Eyüpsultan Belediyesi ve Belediye Başkanı Sayın Remzi Aydın'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Onlarca farklı ülkeden sporcunun katılımı ile gerçekleşen Belgrad Ormanı parkurunun kazananları arasında oryantiring Türkiye milli sporcuları da vardı. Ülkemizde yeni yeni biliniyor olmasına rağmen yarışmadaki başarıları ile ülkemizi gururlandıran milli sporcular, kendilerini çok daha fazla geliştirerek isimlerini dünya şampiyonasına yazdırmak istediklerini dile getirdiler.

Yarışmaya ünlü oyuncu Müge Boz da katıldı

Spora düşkünlüğü ile bilinen oyuncu Müge Boz da 15'inci İstanbul Oryantiring Günleri'ne katıldı. Müge Boz, "Uzun zamandır spor yapıyorum. Ancak oryantiring bambaşka bir deneyim. Spor salonunda spor yapan biri olarak doğada spor yapmanın aslında ne kadar farklı olduğunu anlayamamışım. Bu tarz sporların bilinmesi ve ülkemiz tarafından desteklenerek profesyonel sporcular yetiştirmesi oldukça önemli" dedi.

47 farklı kategoride farklı yaş grupları arasında yapılan Oryantiring yarışmasının Belgrad Ormanı parkurunun kazananlarına madalyaların taktim edilmesiyle program sona erdi.

SİMURG'lu öğretmen ve öğrenciler de organizasyona katılacak

Eyüpsultan Belediyesi 3 yıldır bu organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Türkiye Oryantiring Federasyonu, SİMURG eğitmenlerine oryantiring eğitimi verecek ve önümüzdeki yıl SİMURG öğretmen ve öğrencileri de bu organizasyona katılacak.