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30 Mayıs 2018 11:45

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ oldu

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu 51,1 milyar lira Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) oldu.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ oldu

30 Mayıs 2018 11:45



İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı ’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması’ sonuçları İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından düzenlenen toplantıyla açıklandı. Buna göre; TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 51,1 milyar lira 32 milyar 594 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 22,7 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 17,8 milyar lira ile üçüncü oldu.


Listede Toyota’yı sırasıyla Tofaş, Oyak-Renault, Arçelik, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etti.




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