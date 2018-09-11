‘Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' belirleniyor

Geçen yıl Türkiye'nin önde gelen 25 şirketin üst düzey yöneticilerinin ödüllendirildiği ‘Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' listesi Kasım ayında açıklanacak. Listeye son başvuru tarihi 28 Eylül 2018 olarak bildirildi.

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile organize edilen ‘Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' listesi bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Dünya çapında bilinen firmalarının kurucuları ve üst düzey yöneticilerinin katılacağı ‘Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' listesi 7 Kasım 2018 Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek olan gala yemeğinde açıklanacak. Türkiye'nin her şehrinden başvuruların gerçekleştiği listeye son başvuru tarihi 28 Eylül 2018 olarak açıklandı.

Geçen yıl Türkiye'nin önde gelen 25 şirketin üst düzey yöneticilerinin ödüllendirildiği listede adaylar bu yıl yine en sürdürülebilir, en teknolojik, en yenilikçi ve en etkin / etkili olmak üzere 4 farklı kategoride yarışacaklar. Adayların ödülleri ise meslektaşları tarafından yapılacak oylama sonucunda belirlenecek.

“Şimdiden 100'e yakın başvuru aldık”

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer, "Sadece dünyada değil Türkiye'de de tedarik zinciri yönetiminin önemi her geçen gün daha da artmakta. Bizde tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak, yeni ve sektöre yön veren küresel tedarik zinciri trendlerini paylaşmak, önde gelen ulusal ve uluslararası profesyonellerin bilgi ve deneyimleri ile şirketlerin en iyi uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak, bugünün ve yarının tedarik zinciri ve lojistik yöneticilerini sosyal ortamlarda bir araya getirerek ilişki ve işbirliğini arttırmak amacı ile bu geceyi düzenliyoruz. Bu yıl dördüncü kez sektör profesyonellerini bir araya getirmiş olacağız. Önemli konuşmacıların ve şirket üst düzey yöneticilerinin bir arada olacağı gecede tedarik zinciri yönetiminin şirketler için önemini yeniden vurgulayacağız. Geçen sene yaklaşık 200 firma başvurusunu gerçekleştirmişti. Bu sene şimdiden 100'e yakın başvuru aldık. Başvurularımız halen devam etmesine rağmen bu rakamları görmek doğru yolda olduğumuzu, sektörde ses getirdiğimizi herşeyden daha önemlisi hedeflerimize ulaştığımızı gösteriyor. Bu nedenle oldukça mutluyuz” açıklamasında bulundu.