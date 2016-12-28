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28 Aralık 2016 14:19

Türkiye’nin en hızlısı İTÜ’den

Türkiye’nin en hızlısı İTÜ’den

28 Aralık 2016 14:19

Bu sene ilk kez düzenlenen birbirinden zorlu akıl oyunlarına sahne olan Red Bull Mind Gamers Türkiye elemesi sona erdi.
Dünya çapında en çok katılımcıyla (2468) gerçekleşen elemelerde en hızlı zamanı yaparak gerçek bir küpün içerisinden 10.02.207’lik derecesiyle çıkmayı başaran İTÜ’den Vincent Van Gogh takımı Türkiye birincisi oldu. Red Bull Mind Gamers’ın zeka oyunlarını en kısa sürede tamamlayan Vincent Van Gogh, Budapeşte’deki Dünya Finali’ne giderek Türkiye’yi temsil etmek hakkını elde etti.
Sanal ortam ve gerçek dünyayı bir araya getiren Red Bull Mind Gamers Türkiye elemelerine Bursa PodyumPark, Eskişehir Espark, Ankara Armada, Kayseri Forum, Ege Üniversitesi Teknopark, İstanbul GameX, İstanbul İTÜ, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İzmir Mavibahçe’de toplam 2468 takımın katılımıyla sona erdi. 4’erli takımlar halinde kendilerini gerçek bir küpün içerisinde bulan ve küp içerisindeki oyunları en hızlı sürede çözmeye çalışan takım, İTÜ’den Vincent Van Gogh oldu.
Zorlu zeka oyunlarını 10.02.207’lik derecesiyle çözen takım, Budapeşte’deki Dünya Finali’ne giderek Türkiye’yi temsil etmek hakkını elde etti. Türkiye’nin en hızlıları Budapeşte’de diğer ülke şampiyonlarıyla birlikte Mission Unlock Enoch - Kaçış Odası Dünya Finali’nde sıra dışı bir deneyimin parçası olacak.
Budapeşte’den Türkiye şampiyonu olarak mücadele edecek Vincent Van Gogh takımı Gökmen Bilgiç, Gülhan Gencay, Ozan Çelikçi ve Hüseyin Ahmet Aydın’dan oluşuyor.
Dünya finalinde kaçış odasından en hızlı zamanda çıkabilen takım ise Red Bull Mind Gamers’ın dünya şampiyonu olacak ve Boston’a 3 günlük seyahat, MIT Game Lab’de bulmaca tasarım seansına katılma hakkı kazanacak.



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