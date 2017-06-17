Türkiye’nin en kalabalık kapalı alan iftarı Büyükçekmece’de yapıldı

Binlerce insan aynı anda dua edip oruç açtı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Türkiye’nin en kalabalık kapalı alan iftarı TÜYAP’ta gerçekleştirildi. Birbirini tanıyan tanımayan binlerce vatandaş aynı sofrada iftarlarını yaptı. Programda iftar yemeğinin ardından TRT sanatçısı Gülşah Sönmez sevilen parçaları seslendirerek sahne aldı.

İftara 10 bin kişiden fazla kişinin katıldığını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Bu akşam Büyükçekmece halkının birleştiği ve bizim büyük ailemizin iftarı dediğimiz büyük halk iftarındayız TÜYAP Fuar Merkezi’nde. 10 bin kişiden fazla kapasitesi olan bir yerde 10 bin kişilik düzenimizi aldık, misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Büyükçekmece’de geleneksel halk iftarlarımız her akşam sokaklarda olmakla beraber bu akşam Büyükçekmece’nin 24 mahallesinin temsilcilerinin bulunduğu 10 bin kişilik halk iftarındayız. Biraz da yağmurlu hava ancak bu bizi etkilemez, inanç meselesi bu kültürümüzün güzel bir parçası. Önümüzdeki günlerde Kadir gecesine ulaşacağız. Tüm İslam aleminin Kadir gecesini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İftara ailesi ile birlikte gelen Seyhan Kılıç, “Türkiye’nin en büyük kapalı alan iftarını gerçekleştiriyoruz. Hepimiz bir aileyiz, çok mutluyuz burada olmaktan. Başkanımızdan gurur duyuyoruz bizi böyle bir aile olarak bir araya getirdiği için” dedi.