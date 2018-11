Türkiye'nin en prestijli yarışmasından ESTAM'a ödül

Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye'nin en prestijli projelerinin yarıştığı Sign of the City Awards 2018'de (SotCA) ESTAM projesiyle ödül kazandı.

Toplam 24 kategoride düzenlenen yarışmada Eyüpsultan Belediyesi, Tarihi Merkez Üçgen Ada Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma Projesiyle, 'Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma' kategorisinde Premium projeler arasına girerek ödüle layık görüldü.

Bu kategoride projeler 'Doğal ve kültürel mirası yaşatmaya - geliştirmeye yönelik koruma ve uygulama' yönleriyle değerlendirmeye alındı.

Gayrimenkul dünyasının profesyonellerinden oluşan SotCA jürisi tarafından değerlendirmeye alınarak finale kalan projelere, Hilton Bomonti İstanbul'da düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, gayrimenkul sektörünün içerisinden geldiğini anımsatarak; “Göreve geldiğimizde sektörümüzde toplantılar yaptık ve sektörümüzle bir araya geldik, problemler neyse bunları masaya yatırdık. Hem sektör temsilcileriyle hem de sektörü ilgilendiren tüm kurumlarla istişarelerde bulunduk. Bize düşen hızlı bir şekilde sektörün içinde bulunduğu problemleri aşmak için çalışmalar yapmaktı” diye konuştu.

Bakan Kurum konuşmasının devamında, ilk çalışmaları olan “Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganıyla başlayan konut satış kampanyası, Cumhurbaşkanımız liderliğinde açıklanan 100 günlük eylem planı ve yine Cumhurbaşkanımız tarafından şehirlere kazandırılacak olan Millet Bahçeleri, otopark yönetmeliği, şehir merkezinde kamu alanlarının altına otopark yapabilme imkanı, yabancıya mülk edinme düzenlemesi, imar barışı ve kentsel dönüşüm gibi konular hakkında bilgi verdi.

Ardından ödül törenine geçildi.

“Ödüllerimiz gelmeye devam edecek”

Törende Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a ödülünü Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal takdim etti.

Başkan Aydın, alınan ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi; “ESTAM projemizle bugün, Hürriyet Gazetesi öncülüğünde 5'incisi yapılan Sign of the City Awards'da, Kent ve Mimarlık dallarında bir ödül daha kazandık. ESTAM projemizle, Üçgen Ada Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma projesiyle beşinci ödülümüzü kazanmış olduk. 2 buçuk yıllık sürede yaptığımız, onlarca, yüzlerce çalıştayla gerçekleştirdiğimiz proje gerçekten Eyüpsultanımızın 2023 vizyonuna damga vuracak bir proje demiştik. Her geçen gün bu özellikler ortaya çıkmaya başladı. Proje dalında, gerçekten alanında çok yetkin uzmanların, akademisyenlerin, uygulamacıların oluşturduğu çok seçkin bir jürinin titizlikle yaptığı inceleme sonucunda üçgen ada projemiz ödüle layık görüldü. İnşallah ödüllerimiz gelmeye devam edecek.”