Türkiye’nin en verimli yarış aracını yaptılar

Milat 1453 Takımı, eylül ayında Belçika’da yapılacak olan European Solar Challenge’a hazırlanıyor.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa - Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Türkiye’nin en verimli aracını geliştirdi. Milat 1453 Takımı’nın yaptığı araç, Tübitak tarafından Türkiye’nin en verimli aracı seçildi. Bugüne kadar ürettikleri araçlarla birçok ödül alan Milat 1453 Takımı, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Akademik Danışman Doktor Öğretim Üyesi Hasan Tiryaki, araçları tanıtarak, “Burada gördüğünüz 3 tane batarya enerjili araç var. Tübitak’ın alternatif enerjili araçlar için verimlilik konsepti yarışması var. Milat 1453 Takımı olarak bu yarışlarda uzun zamandır etkin şekilde yarışları domine eden bir ekibiz. En son ürettiğimiz araç, bugüne kadar Tübitak yarışlarındaki en verimli araç oldu. Bu araçlar verimlilik yarışlarına katıldıkları için karbonfiber komposit malzemeden yapılıyor. Burada görmüş olduğunuz araçlardaki karbonfiber kumaş, yarış lastikleri ve batarya için kullanılan piller dışındaki her şeyi buradaki öğrencilerimiz tasarlayıp üretiyorlar. Bütün mühendislik çalışmalarını da kendileri yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Mezun olan arkadaşlarımız, ekonomiye katkıda bulunacak firmalarda çalışıyorlar”

Araçların konsept olduğunu ve bu şekilde trafikte olmayacağını ifade eden Tiryaki, “Bu araçlar, verimlilik yarışları için özel tasarlanıyor. Türkiye’de bu işi yapan, bu alanda çalışan bizim gibi birçok takım var. Bu arkadaşlar yavaş yavaş mezun oluyorlar ve Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunacak farklı firmalarda çalışıyorlar. İleride kendimizin ürettiği bir araçla piyasada görülebilir. Şunu da belirtmeden geçmemeliyim. Biz İstanbul Üniversitesi’nin bir araç ekibiyiz. Bizim dışımızda birçok farklı konseptte takımımız var. Socrat Takımı’nın Akademik Danışmanı Doç. Dr. Erkan Atmaca ve ekibine, Hidroist Takımı’nın Akademik Danışmanı Yasin Özçelep ve ekibine de teşekkür ediyorum. Başarı birden yakalanmıyor. Geçmişten gelen bilgi birikimlerini bizlere aktardılar ve bayrağı da biz devraldık” açıklamasını yaptı.

Mert Yahya Yılmaz: “Geleceğin altyapısını geliştirmek istiyoruz”

Takım Kaptanı Mert Yahya Yılmaz araçların en önemli özelliğinin elektrikle çalışması olduğunu ifade ederek, “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi olarak verimli araçlar tasarlıyoruz. Tübitak’ın yarışmalarında üniversitemizi temsil ediyoruz. 2017 yılındaki yarışmada Tübitak organizasyon tarihinin verimlilik rekorunu kırdık. Bugüne kadar yapılan en iyi dereceydi. 2018 yılındaki yarışlara ve yine 2018 yılının eylül ayında Belçika’da yapılacak olan Europen Solar Challenge’a hazırlanıyor. Avrupa için biraz acemiyiz. İlk yurt dışında ülkemizi temsil edeceğiz ama hedef tabii ki her zaman en üste çıkmak. Kulübümüzün kurulma aracı gerçek seri üretim bir araba projesinde yer almak. Bu araçların hiçbirisi yola çıkabilecek durumda değil ama biz bunun altyapısını gerçekleştirmek istiyoruz. Maksimuma getirebildiğimiz noktaya getirelim, kendisi sonrasında gelecektir. Biz yapabileceğimiz Ar-Ge ve mühendisliği yapalım, işin ticari boyutu, büyüklerimizin bileceği bir iş” diye konuştu.

Beritan Can: “Bir kadın olarak, otomotiv sektöründe olmayı çok istiyorum”

25 kişilik ekibin 10’u kız öğrencilerden oluşuyor. Kız öğrencilerden birisi olan ve aynı zamanda takım pilotu olan Beritan Can, endüstri mühendisliği öğrencisi olmasına karşın, 1. sınıfta takıma dahil olduğunu ifade ederek, “Mekanik ekip üyesi olarak girdim. Bu arabaların bütün yapım aşamalarında yer aldım. Yeri geldiğinde sanayiye de gittim. Aynı zamanda bölümüm gereği sponsorluk ilişkileriyle de ilgilendim. Bizim ekipte herkes aracın her şeyiyle ilgileniyor. Spesifik olarak arabanın her şeyiyle ilgileniyorum ben de. Endüstri mühendisliğini düşününce kimse böyle bir şey yapacağımızı düşünmüyor. Ama yeri geldiğinde “17 anahtarı getir” dediğimiz de oluyor. Dünyada ülkelerin aldığı bir yol var yeşil enerji konusunda. Biz de Türkiye’de bu konuda öncü olmak istiyoruz. Zaten yaptığımız arabalar da güneş enerjili araçlar. Biz de mühendislik öğrencileri olarak ileride bu teknolojideki araçları yollarda görmek istiyoruz. İleride otomobil sektöründe olmayı çok istiyorum. Bu kadar emek veriyorken, 10 yıl sonra kendi geliştirdiğimiz teknolojideki araçları yollarda görmeyi çok isterim. Bir kadın olarak da bunda yer almaktan çok büyük keyif duyarım” açıklamasını yaptı.