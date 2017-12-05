Nef, ciro bazında Türkiye’nin en çok satış yapan şirketi oldu.

Gayrimenkul sektörüne yön veren şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan Real Estate Stars - Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri ödüllerinin sahipleri belli oldu. Gayrimenkul şirketi Nef, Real Estate Stars’ın en önemli ödülünün sahibi oldu.

Şirket açıklamasında görüşleri bulunan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “2017’nin son zamanlarını yaşadığımız şu günlerde, gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Türkiye’de gayrimenkul sektörü her yıl hızla gelişerek büyüyor ve yeni rekorlara imza atıyor. Nef olarak biz de, her projemizi daha iyi olması için ince ince düşünerek planlıyor ve hayata geçiriyoruz. 2014 yılından bu yana sektörün en hızlı ve en çok satış yapan şirketiyiz. Biz Nef olarak, 5 yılda Türkiye’de sektör lideri olduk. Şimdi de 5 yılda, yurtdışında lider gayrimenkul firması olmak için strateji planımız hazır durumda. Özgürlüğü temel alan, paylaşım ekonomisine yönelik yeni konseptlerimizle, hedefimiz tüm dünya olarak belirledik. 10 yıl içinde ABD ve Avrupa’nın 10 metropolünde yer almayı hedefliyoruz. Real Estate Stars ödüllerindeki başarılı performansımız, attığımız adımların doğru yönde olduğunu gösteriyor. Geçen sene olduğu gibi, bu sene de Real Estate Stars’da Türkiye’nin en çok satış yapan gayrimenkul şirketi kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olmamız, bizleri bu alanda cesaretlendiriyor ve gerekli adımları atmak için teşvik ediyor” dedi.