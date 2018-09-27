Türkiye'nin ihracat şampiyonu Türk Hava Yolları oldu

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan küresel marka Türk Hava Yolları, 2017 yılında 8 milyar 50 milyon dolarlık hizmet ihracatı ile Türkiye'ye en fazla döviz kazandıran şirket oldu.

Son 10 yılda yakaladığı yükseliş ile dünyanın en iyi havayolu şirketleri arasında yerini alan ve 122 ülkede uçtuğu 304 nokta ile yolcularına rakipsiz bir uçuş ağı sunan bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları, 2008 yılından beri zirvede olduğu Fortune 500 Türkiye sıralamasında bu yıl da Türkiye'nin ihracat şampiyonu oldu. Buna göre THY, geride bıraktığımız 2017 yılında 8 milyar 50 milyon dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

“Çalışmalarımızın ödüllere layık görülmesi, bizlere cesaret vermektedir”

Elde edilen başarının ardından THY adına ödülü Türk Hava Yolları Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, T-Systems Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Berat Emre Poyraz'dan aldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Murat Şeker, “Yolcularımıza, Türk misafirperverliği ile sunduğumuz ayrıcalıklı uçuş deneyimi ve hedeflerimize yönelik attığımız adımlar sayesinde küresel sivil havacılık pazarındaki payımız gün geçtikçe artmaktadır. Markamız ürettiği değerler ile bugün, Türkiye'nin gelişimi, ihracatı ve marka bilinirliği açısından çok önemli bir yerde durmaktadır. Çalışmalarımızın böyle değerli ödüllere layık görülmesi, yeni hedeflerimize uçmaya hazırlanırken bizlere cesaret vermektedir. İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte daha büyük hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz” dedi.

Ülke ekonomisine hizmet ve istihdam alanlarında yaptığı katkıların yanı sıra, en fazla tanınan Türk markası özellikleriyle de öne çıkan Türk Hava Yolları 304 farklı uçuş noktasına bayrak taşıyarak Türkiye'nin marka elçisi olmanın grurunu yaşıyor.