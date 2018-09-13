Türkiye'nin ilk ayarlanabilir dikme sistemi

Türkiye'nin ilk TS EN 1065 sertifikalı ayarlanabilir dikme sistemini pazara sunul. Döşeme altında taşıyıcı olarak kullanılan sistem, her tür farklı geometrideki döşemeye kolaylıkla uygulanabilir olmasıyla dikkat çekiyor.

Yurtiçinde ve yurt dışında 38 yıldır havalimanı, stadyum, rafineri, köprü, konut, gemi inşası, tersane gibi birçok projede yer alan URTİM Genel Müdür Yardımcısı Murat Akçay, "Döşeme altında taşıyıcı olarak kullanılan her türlü farklı geometrideki döşemeye kolaylıkla uygulanabilir bir sistem. Sistemin ana elemanı dikmeler. Değişik yüksekliklerde çalışmak üzere ayarlanabilir şekilde tasarlandı. Dikmeler arası mesafe azaltılarak ya da çoğaltılarak döşeme yüküne göre mukavemet hesaplanır. Konvansiyonel kalıp sistemine göre daha az işçilikle daha hızlı çalışmak mümkündür. Tekrarlı kullanım ile uzun vadede çok daha ekonomik bir çözüm sunar ve TS EN 1065 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Sistem korozyona karşı üstün koruma sağlayan Avrupa normlarında daldırma galvaniz kaplıdır" dedi.

Ayarlanabilir Dikme Sistemi'nin, döşeme kalıp sistemi olarak esnek bir çözüm sunduğunu ifade eden Akçay, sistemin ana elemanının dikmeler olduğunu belirtti.

Aralarında Malezya, Kanada, Katar, Ürdün, Ekvator Ginesi, Senegal, Nijerya ve Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 54 ülkeye ürettiğinin yüzde 70'ini ihraç ettiklerini vurgulayan Murat Akçay, şu bilgileri verdi: "Üretimimizin yüzde 70'ini ihraç ediyoruz. Geliştirdiğimiz sistemler ile inşaatlarda, tersanelerde ve endüstriyel tesislerde zaman, maliyet avantajı ve İSG kurallarına uygun güvenli çalışma sağlıyoruz'' dedi.