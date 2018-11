Türkiye'nin ilk canlı 5G deneyimi

Turkcell, Türkiye'nin dünyada 5G'yi kullanan ilk ülkelerden biri olması için çalışmalarına devam ediyor. 5G teknolojisi, Turkcell altyapısı ve Samsung'un sunduğu 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi sayesinde Türkiye'de ilk kez Turkcell'in kurduğu canlı deneyim alanlarında hayat buldu.

Turkcell ve 5G teknolojilerinin öncülerinden Güney Koreli Samsung, hayata geçirdikleri iş birliği sayesinde Türkiye'de bir ilke imza attı. Türkiye'nin dünyada 5G teknolojisine sahip ilk ülkelerden biri olması için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Turkcell ve uçtan uca 5G çözümleri sunan Samsung, 5G'yi deneyimletmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. 26 GHz frekansı üzerinden Samsung'un sunduğu 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi, Turkcell'in üstün altyapısı ile birleşince konuklar, etkinlikte yer alan 4K UHD Canlı Yayın, Bulut Oyun, 360 Derece Kamera İzleme ve Sanal Gerçeklik için kurulmuş deneyim alanlarında ilk kez 5G ile tanık olma fırsatı buldu.

“Türkiye'nin önümüzdeki dönemde başarıları, ekonomik gelişimi aslında bu alt yapıta bağlı”

5G için Türkiye'de ilk olduğunu ve ülkemizin 5G'yi ilk deneyen, kullanan ve deneyimlerini diğer ülkelerle paylaşmaya başlayan ülkelerden bir tanesi haline geldiğini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Samsung ile yaptığımız bu çalışma 5G'nin ilk defa ticari ortamlarda gerçekleşmesini ifade ediyor. Bugün on tane değişik noktada İTÜ ile beraber yaptığımız bu çalışma ile beraber 5G'yi ilk defa Türkiye'de deneyimlemiş oluyoruz. Biliyorsunuz 5G endüstri 4.0'ın alt yapısını oluşturacak ve artık 4.5 gibi sadece insanları değil, nesneleri de birbirine bağlayacak. Dolayısıyla yüz milyonlarca kullanıcıdan, milyarlarca kullanıcıya çıktığımız yepyeni bir verimlilik ortamı oluşacak. Dünyada rekabetin en önemli unsurlarından bir tanesi olan verimlilik 5G şebekeleri ile beraber hayatımıza ve endüstrilerimize girecek. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde başarıları, ekonomik gelişimi aslında bu alt yapıta bağlı. Bunu derken şunun da altını çizmek istiyorum. Bu gibi teknolojilerin kullanımından da önemlisi ne zaman kullanıldığı önemli. Çünkü bir teknolojiye eğer geç erişirseniz, o teknolojinin size getirdiği rekabet avantajlarıda sınırlı oluyor.Bu teknolojiye Türkiye'nin en büyük hızla erişmesi içinde muhakkak doğru regülasyonları ve devletin oluşturacağı ekonomik teşvik modellerini de bugünden konuşmaya başlamamız lazım. Bu bir ilk ama ilk adım her zaman için işin yüzde ellisidir. Önemli olan sebatla çalışıp, üniversitelerimizle olan bu çalışmaları daha da derinleştirip, Türkiye'nin 5G'de sadece tüketici değil, üretici bir ülke haline gelmesi için birlikte çalışmamız lazım. Bu sektörel bir birliktelik gerektiren bir şey. Bence artık her operatörün tek tek altyapılar kurması yerine, tek bir alt yapı ile vatandaşlara en verimli, en makul maliyetlerle ulaşması da önemli bir ihtiyaç halinde” şeklinde konuştu.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim, “Türkiye'nin gelişmiş teknolojilere sahip olma amacıyla hayata geçirdiği fikirlere, Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık örneğinde görüldüğü şekilde destek olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Samsung'un küresel düzeyde attığı adımlarla pekişen 5G teknoloji birikimini Türkiye'deki son kullanıcılarla buluşturmak için bugün Turkcell ile birlikte önemli bir adım attık” diye konuştu.

Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Pek çok ilkle dünyanın sayılı operatörlerinden biriyiz ve geleceğin teknolojileriyle daha kaliteli bir şebeke deneyimi sunma çabasındayız. 4,5G altyapımızı kurarken, geleceği yani 5G'yi düşündük ve buna uyumlu bir sistem kurduk. Üstün altyapımız 5G'yi ülkemizde mümkün kılıyor. Samsung gibi teknoloji devleriyle yaptığımız işbirlikleri sayesinde gelecek nesil teknolojiler konusundaki çalışmalarımız devam edecek.Bugün burada, tüm konuklarımızla 5G'yi deneyimlemek bu yolda atılmış olan çok önemli bir adımdır” dedi.

Samsung, geçtiğimiz Şubat ayında, 5G radyo (erişim birimi ve sanallaştırılmış RAN), 5G yönlendiriciler ve gelecek nesil çekirdekten oluşan dünyanın ilk tamamen ticari 5G FWA çözümlerini tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, ilk ticari ASIC tabanlı 5G modemlerini ve RFIC'lerini kendi teknolojilerini kullanarak geliştirdi. 5G FWA çözümleri, son kullanıcıların fiber optik kablo döşemeden Gigabit hızında geniş bant servislerine sahip olmalarını sağlayacak. Samsung tarafından Ağustos ayında yapılan açıklamada 5G, Yapay Zeka, Otomotiv Elektroniği ve Biyolojik İlaçlar gibi gelişmekte olan teknolojiler için önümüzdeki 3 yıl içinde 22 milyar dolar yatırım yapacağı duyurulmuştu.