Türkiye’nin ilk Drone Şampiyonası yapıldı

Pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı insansız hava araçlarıyla kıyasıya yarıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen drone yarışları yapıldı. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nin Salonu’nda gerçekleşen drone yarışlarına 40 profesyonel pilot katıldı. Pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı insansız hava araçlarıyla kıyasıya yarıştı. Yarışmayı yakından takip etmek için BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, İBB İSBAK A.Ş Genel Müdürü Muhammed Alyürük, İBB Gençlik Spor Müdürü Ayhan Kep, TÜGVA İstanbul İl Başkanı Fatih Coşar katıldı.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün desteği, İSBAK’ın ana sponsorluğu ve Drone Yarışçıları Derneği işbirliği ile düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası birinci etap yarışlarına, vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Yarış ile ilgili açıklama yapan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar: “Büyükşehir Belediyesi ile Havacılık Federasyonu’nun bir organizasyonu. Burada görmüş olduğunuz yarışmacılar kendileri her biri kendi imalatı olan insanız hava araçlarını burada bir kardeşlik havasında yarıştırarak bunu seyircimiz ile halkımız ile buluşturuyorlar. Bu tarz etkinlikler bizim gençliğimizin kendi İHA’larını tasarlaması tasarladıkları İHA’larla bu tarz etkinliklerle bunu halkımız ile buluşturmasından dolayı ben ülkemiz açısından önemli ve kıymetli olduğunu değerlendiriyorum” dedi.

İBB İSBAK A.Ş Genel Müdürü Muhammed Alyürük ise, “Bugün Türkiye Drone Şampiyonusu’nda gençlerimizle beraber bizde yerimizi almaya çalıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin bir şirketi olarak İSBAK A.Ş teknolojik faaliyette olduğu gibi bugün de Türkiye Drone Şampiyonusu’nda yer alarak elemizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Ülkemizde gerçekleştirilen bu tür faaliyetlere gerçekten çok önem veriyoruz. Bu iş sadece şampiyonanın ötesinde teknolojini geliştirilmesi ve bu alandaki faaliyetlere de yatırım yapılması amacıyla önem veriyoruz” şeklinde konuştu.