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23 Temmuz 2018 10:42

Türkiye’nin ilk ekolojik bulvarı Büyükçekmece’de

Beykent’ten Büyükçekmece’ye inerken yeşilin ve mavinin tüm güzelliklerini gözler önüne seren Turgut Özal Bulvarı diğer bulvarlardan oldukça farklı.

Türkiye’nin ilk ekolojik bulvarı Büyükçekmece’de

23 Temmuz 2018 10:42

Türkiye’nin ilk ekolojik bulvarı olan Turgut Özal Bulvarı boyunca yeşil alanda yer alan pek çok hayvan heykeli vatandaşların dikkatini çekiyor.


Turgut Özal Bulvarı boyunca yeşil alanda yer alan pek çok hayvan heykeli vatandaşların dikkatini çekiyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün küresel ısınmaya vurgu yapmak ve insanları bu konuda düşündürmek için geliştirdiği proje sayesinde, cadde üzerindeki yeşil alanda nesli tükenmekte olan hayvanların heykelleri bulunuyor.



“Küresel ısınmaya dikkat çekiyoruz”


Çevreye olan duyarlılığıyla bilinen Başkan Akgün, küresel ısınma nedeniyle dünyada nesli tehlikede olan ve yaşam alanları insanlar tarafından ellerinden alınan pek çok hayvanın heykelini, Büyükçekmece’nin en işlek caddelerinden biri olan Turgut Özal Bulvarı’nda sergilemeyi sürdürüyor. Her yıl düzenli olarak bakımları yapılan heykellerin sadece süs olması amacıyla değil, küresel ısınma ve hayvan nesillerinin tükenmesine dikkat çekmek amacıyla orada olduklarını öğrenen vatandaşlar ve çocuklar büyük ilgi gösteriyor" dedi.




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