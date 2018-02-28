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28 Şubat 2018 14:53

Türkiye’nin ilk “Futbolda Menajerlik Okulu” açılıyor

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Futbolda Menajerlik Okulu” açılıyor.

Türkiye’nin ilk “Futbolda Menajerlik Okulu” açılıyor

28 Şubat 2018 14:53


Nişantaşı Üniversitesi, futbol dünyasında menajer olarak yer alabilmek adına bilinmesi gereken tüm konularda dersler verileceği “Futbolda Menajerlik Okulu”nu açıyor. Okul kapsamında 60 saatlik programda, konusunda uzman akademisyenlerin yanı sıra futbol dünyasından da tanınan pek çok isim eğitimci olarak yer alacak.



Ünlü futbolcu ve teknik adamlar eğitim verecek


Büyük transferlere adını yazdıran menajer Ahmet Bulut’un da eğitimci olarak yer alacağı programda dersler, pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları 19.00 ile 22.00 arasında verilecek. “Futbolcunun Menajerlerden Beklentileri” ve “Teknik Direktör-Futbolcu Temsilcisi İlişkileri” başlıklı dersleri verecek ünlü futbolcu ve teknik adamın isimleri ise kayıtlar kapandıktan sonra açıklanmak üzere gizli tutuluyor.


5 Mart 2018 tarihinde derslerin başlayacağı programa kayıt olmak isteyenlerin Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin resmi internet sayfasından detaylı bilgi alabileceği belirtildi.




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