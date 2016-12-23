Türkiye’nin ilk kutup penguenleri İstanbul’da çocuklarla buluştu. Hayatlarında ilk kez canlı olarak penguen gören çocuklar meraklı gözlerle onların bütün hareketlerini izledi.

İstanbul Akvaryum ’Canlıların korunaklı bölgelerde yetiştirilmesi’ programı kapsamında Türkiye’nin ilk kutup penguenlerini Florya’daki yerinde ziyaretçilerle buluşturdu. Dünya Akvaryumlar ve Hayvanat Bahçeleri Birliği (WAZA) üyesi olan İstanbul Akvaryum, işbirliği içerisinde olduğu İspanya’daki Valencia Oceanographic Akvaryum’undan 12 tane Gentoo cinsi pengueni aldı. Getirilen kutup penguenlerinin bir özelliğinin de dünyaya gözlerini Valencia Oceanographic Akvaryumu’nda açmaları olduğu kaydedildi.

Penguenlerin ihtiyaç duyduğu alandan daha büyük, 70 ve üzeri penguen popülasyonuna yetecek ölçüde yaşam alanları tasarlandı. Karlarla kaplı güney kutup temalı büyük yaşam alanı sayesinde, penguenlerin kendilerini rahat hissetmeleri sağlanmaya çalışıldı. Yaşam alanlarında bulunan ve 24 saat kayıt yapan kameralar sayesinde de bilimsel çalışmalara ve penguen neslinin devamlılığı için yapılacak çalışmalara veri sağlanacak.

Akvaryum içerisinde ilk kez canlı olarak penguen gören çocuklar heyecanla onların hareketlerini izledi. Çocuklar, suyun içerisine dans eder gibi yüzen penguenleri gözlerini kırpmadan seyretti. Çocuklar sevimli buldukları penguenlere dokunmak isterken bazıları da cep telefonlarıyla video çekti.



"Bu penguenleri kutuplardan aldığımızı düşünmelerini istemeyiz"

1 yıl süren projenin sonucu penguenleri getirdiklerini ifade eden İstanbul Akvaryum Müdürü Dilek Çapanoğlu, "Teknik altyapı, inşaat sürecinin ve projelendirmenin sonucundan geçerek penguenlerimizi halkımızla buluşturmuş oluyoruz. Hiçbir ticari kaygı olmadan, ticari bir işlem olmadan evlatlık olarak alınmış canlılarımız. Türkiye’nin ilk kutup penguenleri şuan alanımızda bulunuyor. Kutuplardan bu penguenleri aldığımızı düşünmelerini istemeyiz" ifadelerini kullandı.



"Çok sevimli hayvanlar"

Daha önce çizgi filim izlerken penguen gördüğünü ifade eden 6’ncı sınıf öğrencisi Abdullah Emir, "Bence çok sevimli hayvanlar, Onları canlı olarak gördüğümde sevmek istedim. Sevimliler, hiç korkmadım onlardan. Bu penguenleri ziyaretlere daha bir çok kez gelmek isterim" dedi.



"Hayatımda ilk kez penguen gördüm"

Penguenleri daha önce canlı olarak göremediğini ifade eden 6’ncı sınıf öğrencisi Alihan Okumuş ise, "Böyle garip bir hayvanlar olduğunu düşünüyorum. Onlara dokunmak istiyorum. Sevimli hayvanlar ama yasak olduğu için dokunamıyorum. Hayatımda ilk kez penguen gördüm. Buraya bir kez daha gelmek isterim" diye konuştu.

Bugün sadece anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin ziyaretine açılan penguen bölümünü 24 Aralık Cumartesi günü tüm vatandaşlar ziyaret edebilecek. Çocuklara, öğrencilere, gazilere, öğretmenlere ve 65 yaş üstü vatandaşların girişi 39 Türk Lirası, yetişkinlerin girişi ise 59 Türk Lirası olarak belirlendi.