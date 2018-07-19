Türkiye’nin ilk STEM laboratuvarından 80 öğretmene sertifika

yüzyıl becerilerini geliştirmeyi hedefleyen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Türkiye’nin ilk STEM laboratuvarı, 3 ayrı grupta 120 saatlik eğitim sonucunda 80 STEM öğretmenine sertifikalarını verdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Türkiye’nin ilk STEM laboratuvarı, ‘Türkiye’nin ilk STEM Öğretmeni Sertifika Programı’ kapsamında 16’ncı dönemini tamamladı. Çalışmalardan en önemlisinin STEM Öğretmeni Yetiştirme Projesi kapsamında Türkiye’nin ilk STEM laboratuvarında gerçekleştirilen ’Türkiye’nin ilk STEM Öğretmen Sertifika Programı’ olduğunu söyleyen İAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Akgündüz, yaptıkları çalışmalarla STEM eğitiminin Türkiye’de yaygınlaştırılmasını ve doğru uygulanmasını istediklerini ve bu bağlamda okullarla ve öğretmenlerle çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını hedefliyoruz"

STEM’in fen bilimleri ile matematik bilgilerinin bir arada kullanıldığı bir eğitim yaklaşımı olduğunu söyleyen Akgündüz, "Günümüzde bu disiplinler birbirinden bağımsız şekilde değil, birbirine bütünleşmiş şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin tasarım odaklı düşünmesini, fen bilgisi ve matematik bilgisini daha sistematik şekilde hafızalarına yerleştirmesini hedefliyoruz. Bunun yanında öğrencilerin, 21. yüzyıl becerileri dediğimiz; eleştirel düşünme, iletişim kurma, karmaşık problem çözebilme ve iş birliği yapma gibi çeşitli becerileri de elde etmesini STEM eğitimi sürecinde sağlayabiliyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Trendleri takip ediyoruz"

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak STEM ile ilgili Türkiye’ye liderlik ettiklerine değinen Yrd. Doç. Dr. Akgündüz. "Dünyanın eğitim ile ilgili trendlerini takip ediyoruz. Bu eğitim trendlerine yönelik projeler hazırlıyoruz. STEM için farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. STEM laboratuvarımızda Türkiye’nin ilk STEM Öğretmeni Sertifika Programını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu sertifika programı 2015 yılında başladı. 16’ncı sertifika programımızı gerçekleştirerek toplamda 400’den fazla öğretmeni sertifikalandırdık. Bu alanda pek çok çalışmalar ve projeler yürüttük. Bunun yanı sıra öğretmen, öğrenci, özel yetenekliler ve dezavantajlı öğrencilere yönelik STEM, Kodlama, Robotik gibi eğitimlerimiz de var" dedi.

Öğretmenlere uygulamalı eğitim

Sertifika programı kapsamında öğretmenlerin almış oldukları uygulamalı eğitimleri daha sonrasında okullarında uygulama fırsatı yakaladıklarına da değinen Akgündüz, "STEM ile ilgili en önemli çalışmalarımızdan biri içinde STEM Öğretmeni Sertifika Programını gerçekleştirdiğimiz bu STEM laboratuvarıdır. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz burada uygulamalı eğitim almaktadırlar. STEM eğitimin tüm bileşenlerini ve eğitimini uygulamalı olarak veriyoruz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz burada aldıkları eğitimi kendi okullarında uygulama şansı yakalıyor. Bu konuda okullarla da çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak bu alanda önemli yayınlara da sahip olduklarını söyleyen Akgündüz, "Bu alanda Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip çeşitli yayınlarımız var. Bunlar STEM Eğitimi Türkiye Raporu, STEM Eğitimi Çalıştay Raporudur. Ayrıca son olarak ise STEM Eğitiminin Öğretim Programına Entegrasyonu Raporu’nu yayınladık. Birçok makalemiz, kitaplarımız ve konferans bildirilerimiz yayınlandı ya da yayın aşamasında" açıklamalarında bulundu.

STEM Hakkında

Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan STEM, fen bilimleri ve matematik bilgisini mühendislik ve teknoloji ile entegre ederek öğrencilere vermeyi amaçlayan bir eğitim yaklaşımı. Türkiye’de de bu eğitim sistemi alanında önemli çalışmalar yürütülüyor.