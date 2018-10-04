Türkiye'nin ilk yerli üretim oyuncak arabası

Motoru dahil tamamı yerli üretim olan süper araba, 11'inci Kids Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı'nda tanıtıldı. Yerli üretim oyuncak araba, özellikle yabancı ziyaretçilerin ve alım heyetlerinin ilgi odağı oldu. Hedef, elektronik aksamlı oyuncakta ihracat merkezi olmak.

Spielwarenmesse Middle East Türkiye Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, “Ülke ekonomimiz üzerinde yapılan spekülasyonlar sonucu yaşanan kur dalgalanmaları hemen her sektörü olduğu gibi oyuncak sektörünü de olumsuz etkiledi. Kur farkı nedeniyle maliyetler karşılanamaz hale gelince, ithalatçımız artık kendi üretimini yapma yoluna gitti. Son 3 aya baktığımızda, perakende satış fiyatlarına neredeyse yüzde 100 zam geldiğini görüyoruz. Türk oyuncak sektörü yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hem üreticisiyle hem de ithalatçısıyla büyüme ivmesini sürdürüyor. Kids Turkey olarak ülke ekonomimize katma değer sağlıyorsak, ne mutlu bize” dedi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ise Türk oyuncak sektörünün dünya ile yarışır hale geldiğini söyledi. Pelister,“Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyuncak sektörü müthiş bir gelişim gösterdi. Dünyada 2.2 milyar çocuk var. Türk oyuncak sektörü, küresel ölçekteki ticari hacimden çok daha fazla pay almalı” dedi. İKMİB Başkanı, oyuncak tasarımıyla ilgili de “Tasarımlarımızı savaş ve silah üzerine değil, sevgi ve barış üzerine geliştirmeliyiz” şeklinde konuştu.