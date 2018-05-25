Türkiye’nin kasasına 64 milyon Euro

FIBA Europe adına Price Waterhouse Cooper tarafından yürütülen raporda, EuroBasket 2017’nin, Cluj-Napoca, Helsinki, İstanbul ve Tel Aviv’den oluşan dört ev sahibi şehre önemli bir ekonomik destek sağladıkları tespit edilirken, İstanbul 64.7 milyon Euro’luk gelirle en çok kazanan şehir oldu. Rapordan çıkan sonuçlar büyük bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın ekonomiye olumlu etkilerini göstermiş oldu. EuroBasket 2017’nin grup müsabakalarında bir gruba ve ayrıca final müsabakalarına ev sahipliği yapan İstanbul ise bu olumlu etkilerden en çok faydalanan şehir oldu.

Rapordan elde edilen sonuçlar şu şekilde:

İstanbul - Türkiye

İstanbul’daki toplam etki: 58.6 milyon Euro

İstanbul dışındaki toplam etki: 6.1 milyon Euro

Toplam 64.7 milyon Euro

Tel Aviv - İsrail

Tel Aviv’deki toplam etki: 41.3 milyon Euro

Tel Aviv dışındaki toplam etki: 3.3 milyon Euro

Toplam 44.6 milyon Euro

Helsinki - Finlandiya

Helsinki’deki toplam etki: 41.3 milyon Euro

Helsinki dışındaki toplam etki: 2 milyon Euro

Toplam 43.3 milyon Euro

Cluj-Napoca - Romanya

Cluj-Napoca’daki toplam etki: 17.4 milyon Euro

Cluj-Napoca dışındaki toplam etki: 0.9 milyon Euro

Toplam 18.3 milyon Euro