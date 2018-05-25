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25 Mayıs 2018 14:04

Türkiye’nin kasasına 64 milyon Euro

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından, FIBA’nın en önemli Avrupa basketbol etkinliği olan EuroBasket 2017’yi takip eden bir ekonomik etki raporu yayınlandı.

Türkiye’nin kasasına 64 milyon Euro

25 Mayıs 2018 14:04


FIBA Europe adına Price Waterhouse Cooper tarafından yürütülen raporda, EuroBasket 2017’nin, Cluj-Napoca, Helsinki, İstanbul ve Tel Aviv’den oluşan dört ev sahibi şehre önemli bir ekonomik destek sağladıkları tespit edilirken, İstanbul 64.7 milyon Euro’luk gelirle en çok kazanan şehir oldu. Rapordan çıkan sonuçlar büyük bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın ekonomiye olumlu etkilerini göstermiş oldu. EuroBasket 2017’nin grup müsabakalarında bir gruba ve ayrıca final müsabakalarına ev sahipliği yapan İstanbul ise bu olumlu etkilerden en çok faydalanan şehir oldu.


Rapordan elde edilen sonuçlar şu şekilde:



İstanbul - Türkiye


İstanbul’daki toplam etki: 58.6 milyon Euro


İstanbul dışındaki toplam etki: 6.1 milyon Euro


Toplam 64.7 milyon Euro



Tel Aviv - İsrail


Tel Aviv’deki toplam etki: 41.3 milyon Euro


Tel Aviv dışındaki toplam etki: 3.3 milyon Euro


Toplam 44.6 milyon Euro



Helsinki - Finlandiya


Helsinki’deki toplam etki: 41.3 milyon Euro


Helsinki dışındaki toplam etki: 2 milyon Euro


Toplam 43.3 milyon Euro



Cluj-Napoca - Romanya


Cluj-Napoca’daki toplam etki: 17.4 milyon Euro


Cluj-Napoca dışındaki toplam etki: 0.9 milyon Euro


Toplam 18.3 milyon Euro




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