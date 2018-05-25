Türkiye’nin kasasına 64 milyon Euro

FIBA Europe adına Price Waterhouse Cooper tarafından yürütülen raporda, EuroBasket 2017’nin, Cluj-Napoca, Helsinki, İstanbul ve Tel Aviv’den oluşan dört ev sahibi şehre önemli bir ekonomik destek sağladıkları tespit edilirken, İstanbul 64.7 milyon Euro’luk gelirle en çok kazanan şehir oldu. Rapordan çıkan sonuçlar büyük bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın ekonomiye olumlu etkilerini göstermiş oldu. EuroBasket 2017’nin grup müsabakalarında bir gruba ve ayrıca final müsabakalarına ev sahipliği yapan İstanbul ise bu olumlu etkilerden en çok faydalanan şehir oldu.
Rapordan elde edilen sonuçlar şu şekilde:
İstanbul - Türkiye
İstanbul’daki toplam etki: 58.6 milyon Euro
İstanbul dışındaki toplam etki: 6.1 milyon Euro
Toplam 64.7 milyon Euro
Tel Aviv - İsrail
Tel Aviv’deki toplam etki: 41.3 milyon Euro
Tel Aviv dışındaki toplam etki: 3.3 milyon Euro
Toplam 44.6 milyon Euro
Helsinki - Finlandiya
Helsinki’deki toplam etki: 41.3 milyon Euro
Helsinki dışındaki toplam etki: 2 milyon Euro
Toplam 43.3 milyon Euro
Cluj-Napoca - Romanya
Cluj-Napoca’daki toplam etki: 17.4 milyon Euro
Cluj-Napoca dışındaki toplam etki: 0.9 milyon Euro
Toplam 18.3 milyon Euro