Türkiye'nin lider CMO'ları bu programda buluşuyor

Marmara Üniversitesi, Stratejik 'Pazarlama Yönetimi' eğitim programı kapsamında alanında uzman akademisyenler ve iş dünyası profesyonelleriyle geleceğin liderlerini yetiştirecek.

Marmara Üniversitesi Geleceğin Lider CMO'ları/Stratejik Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı'nın 3. dönemi 27 Ekim'de Gayrettepe-Point Hotel'de başlıyor. Bir CMO'nun sahip olması gereken yetkinlik ve teknik özelliklerin kapsama alındığı bu program, toplam 10 gün/5 hafta sonu sürecek. Programda, Marmara Üniversitesinin akademisyenleri sektördeki en güncel bilgileri paylaşırken, sektörün önde gelen kurumlarının deneyimli pazarlama yöneticileri de kendi iş yerlerindeki işleyişleri, deneyimleri ve uygulamaları aktaracaklar.

Dünya trendlerine hakim güçlü liderler yetişecek

Stratejik Pazarlama Yönetimi eğitim programı, pazarlama alanında deneyim sahibi ve bu alanda kariyerini geliştirmeyi hedefleyen iş dünyası profesyonellerini, En Üst Seviye Pazarlama Yöneticisi (CMO - Chief Marketing Officer) rolüne hazırlamak, güncel dünya trendlerine hakim ve güçlü liderlik özelliklerine sahip CMO'lar yetiştirmeyi hedefliyor.

Sektörden gelen konuk konuşmacıların yanı sıra katılımcıların da sektörde oldukça deneyim ve bilgi birikimine sahip olmalarından dolayı katılımcılar birbirlerinin bilgisinden faydalanarak, kendi sektörlerindeki uygulamaları kıyaslama fırsatı bulacaklar.

Programa katılım sağlayabilmek için; satış-pazarlama, iletişim gibi alanlarda en az 5-6 yıllık deneyim aranıyor. Ayrıca 60 saatlik sertifika programına yüzde 70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda Marmara Üniversitesi tarafından hazırlanan sınavda yüzde 70 başarılı olan katılımcılara Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Başarı Sertifikası düzenlenecektir.