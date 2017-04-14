Türkiye’nin makinecileri ‘Makine Tanıtım Grubu’na veda etti

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), 2016 yılına ait faaliyetlerini ve 2017 yılı çalışma programını ele aldığı 17’inci genel kurulunu gerçekleştirdi. Kurulda, Şubat ayında yayınlanan kanunla kapatılmasına karar verilen ‘Makine Tanıtım Grubu’na (MTG) emeği geçenlere hatıra plaketi takdim edildi.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, Türk makine sektörünün dinlenmesi, öneminin fark edilmesi ve teknoloji üretebilmesi için bu yola çıktıklarını belirten Dalgakıran, “Bizim için önemli üç konu vardı. Birincisi, makine sektörünü iş dünyasına, bürokrasiye, her kesime anlatmak. Bu stratejimizi ‘Tıkır Tıkır’ kampanyamızla lanse ettik. İkincisi, birlikte hareket eden bir sektör haline gelebilmekti. Bunu da süreç içinde başardık. Federasyonumuzla beraber kendi içinde konuşabilen, tartışabilen, çözüm üretip kararlar çıkarabilen, bunları gerekli mercilere iletip takibini yapabilen bir duruma geldik. Sonuncu arzumuz ise ‘kurumsallaşma’ idi. Sektör olarak sistematik bir duruma gelebilmek için MAİB Başkanlığımın son bir yılında da bu çalışmamızı tamamlamayı umuyoruz” diye konuştu

Türkiye ekonomisinin en büyük sıkıntısının orta-düşük/düşük teknolojik sanayi üretimi olduğunu vurgulayan Dalgakıran, “Sektör olarak hedefimiz iş yapma kültürümüzü değiştirip teknolojiye yönelerek, gelişmiş ülkeler ile Türkiye arasındaki makası kapatmak ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmek” dedi.

“Dernekleri yaşatmak için değil güçlendirmek için çalışmalıyız”

Şubat ayında alınan kararla kapatılan tanıtım grupları arasında yer alan MTG’nin sektörüne önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Dalgakıran, “Sektörüne böylesine fayda sağlayan derneklerin, grupların yaşaması gerektiğini söylemek bizleri çok üzüyor. Yaşamasını değil ne kadar güçlü olduğunu konuşmalıyız, bunun için çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen Genel Kurulun ardından, Makine Tanıtım Grubu’nun kurulduğu 2007 yılından bu yana görev üstelenen ve emeği geçen yönetim kurulu üyeleri, sektörel dernekler, çözüm ortakları ve profesyonel kadroya hatıra plaketi verildi. Törende, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu üyeleri de plaket verilen kuruluşlar arasında yer aldı.