Türkiye’nin marka başvuru sayısını açıklandı.

Adres Patent, Nisan ayına ait Türkiye’nin marka başvuru sayısını açıkladı. 2018 yılının Nisan ayında 81 ilden yapılan yerli marka başvurularıyla ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, marka tescil başvuru sayısında artış olduğunu belirtti.

2017 yılında rekor seviyesinde gerçekleşen marka başvurusunun ardından; bu yılda geçen senenin Nisan ayına göre yüzde 6’lık bir artışla Nisan ayında toplam 9 bin 566 adet marka başvurusu yapıldığını kaydeden Akbulut, "2017’nin ilk dört ayına bakacak olursak toplam başvuru sayısı 35 bin 88 iken 2018’in ilk dört ayında yüzde 8,1’lik artışla 37 bin 935’e yükseldi" dedi.

Başvuru sayısında artış

Akbulut’un paylaştığı haritadaki bilgilere göre 81 ilin Nisan ayında başvuru sayısı şöyle;

1 ADANA 165

2 ADIYAMAN 11

3 AFYON 30

4 AĞRI 1

5 AMASYA 6

6 ANKARA 972

7 ANTALYA 327

8 ARTVİN 6

9 AYDIN 66

10 BALIKESİR 83

11 BİLECİK 8

12 BİNGÖL 1

13 BİTLİS 2

14 BOLU 17

15 BURDUR 9

16 BURSA 403

17 ÇANAKKALE 27

18 ÇANKIRI 3

19 ÇORUM 18

20 DENİZLİ 130

21 DİYARBAKIR 45

22 EDİRNE 24

23 ELAZIĞ 23

24 ERZİNCAN 6

25 ERZURUM 20

26 ESKİŞEHİR 77

27 GAZİANTEP 330

28 GİRESUN 10

29 GÜMÜŞHANE 2

30 HAKKARİ 4

31 HATAY 106

32 ISPARTA 24

33 MERSİN 134

34 İSTANBUL 4292

35 İZMİR 600

36 KARS 5

37 KASTAMONU 4

38 KAYSERİ 109

39 KIRKLARELİ 15

40 KIRŞEHİR 5

41 KOCAELİ 212

42 KONYA 270

43 KÜTAHYA 23

44 MALATYA 52

45 MANİSA 63

46 K.MARAŞ 40

47 MARDİN 35

48 MUĞLA 124

49 MUŞ 1

50 NEVŞEHİR 32

51 NİĞDE 17

52 ORDU 21

53 RİZE 25

54 SAKARYA 81

55 SAMSUN 72

56 SİİRT 4

57 SİNOP 4

58 SİVAS 14

59 TEKİRDAĞ 87

60 TOKAT 17

61 TRABZON 46

62 TUNCELİ 2

63 ŞANLIURFA 43

64 UŞAK 14

65 VAN 9

66 YOZGAT 3

67 ZONGULDAK 11

68 AKSARAY 15

69 BAYBURT 0

70 KARAMAN 9

71 KIRIKKALE 8

72 BATMAN 12

73 ŞIRNAK 6

74 BARTIN 5

75 ARDAHAN 0

76 IĞDIR 2

77 YALOVA 26

78 KARABÜK 8

79 KİLİS 5

80 OSMANİYE 12

81 DÜZCE 16