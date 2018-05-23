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23 Mayıs 2018 10:25

Türkiye’nin marka başvuru sayısını açıklandı

Türkiye’nin marka başvuru sayısını açıklandı.

Türkiye’nin marka başvuru sayısını açıklandı

23 Mayıs 2018 10:25



Adres Patent, Nisan ayına ait Türkiye’nin marka başvuru sayısını açıkladı. 2018 yılının Nisan ayında 81 ilden yapılan yerli marka başvurularıyla ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, marka tescil başvuru sayısında artış olduğunu belirtti.



2017 yılında rekor seviyesinde gerçekleşen marka başvurusunun ardından; bu yılda geçen senenin Nisan ayına göre yüzde 6’lık bir artışla Nisan ayında toplam 9 bin 566 adet marka başvurusu yapıldığını kaydeden Akbulut, "2017’nin ilk dört ayına bakacak olursak toplam başvuru sayısı 35 bin 88 iken 2018’in ilk dört ayında yüzde 8,1’lik artışla 37 bin 935’e yükseldi" dedi.



Başvuru sayısında artış


Akbulut’un paylaştığı haritadaki bilgilere göre 81 ilin Nisan ayında başvuru sayısı şöyle;


1 ADANA 165


2 ADIYAMAN 11


3 AFYON 30


4 AĞRI 1


5 AMASYA 6


6 ANKARA 972


7 ANTALYA 327


8 ARTVİN 6


9 AYDIN 66


10 BALIKESİR 83


11 BİLECİK 8


12 BİNGÖL 1


13 BİTLİS 2


14 BOLU 17


15 BURDUR 9


16 BURSA 403


17 ÇANAKKALE 27


18 ÇANKIRI 3


19 ÇORUM 18


20 DENİZLİ 130


21 DİYARBAKIR 45


22 EDİRNE 24


23 ELAZIĞ 23


24 ERZİNCAN 6


25 ERZURUM 20


26 ESKİŞEHİR 77


27 GAZİANTEP 330


28 GİRESUN 10


29 GÜMÜŞHANE 2


30 HAKKARİ 4


31 HATAY 106


32 ISPARTA 24


33 MERSİN 134


34 İSTANBUL 4292


35 İZMİR 600


36 KARS 5


37 KASTAMONU 4


38 KAYSERİ 109


39 KIRKLARELİ 15


40 KIRŞEHİR 5


41 KOCAELİ 212


42 KONYA 270


43 KÜTAHYA 23


44 MALATYA 52


45 MANİSA 63


46 K.MARAŞ 40


47 MARDİN 35


48 MUĞLA 124


49 MUŞ 1


50 NEVŞEHİR 32


51 NİĞDE 17


52 ORDU 21


53 RİZE 25


54 SAKARYA 81


55 SAMSUN 72


56 SİİRT 4


57 SİNOP 4


58 SİVAS 14


59 TEKİRDAĞ 87


60 TOKAT 17


61 TRABZON 46


62 TUNCELİ 2


63 ŞANLIURFA 43


64 UŞAK 14


65 VAN 9


66 YOZGAT 3


67 ZONGULDAK 11


68 AKSARAY 15


69 BAYBURT 0


70 KARAMAN 9


71 KIRIKKALE 8


72 BATMAN 12


73 ŞIRNAK 6


74 BARTIN 5


75 ARDAHAN 0


76 IĞDIR 2


77 YALOVA 26


78 KARABÜK 8


79 KİLİS 5


80 OSMANİYE 12


81 DÜZCE 16




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