Türkiye’nin milli markasından AB’ye ihracat atağı

‘Avrupa Birliği Ülkelerine İhracat Amaçlı Onaylanacak Süt İşletmelerinin Kontrol Prosedürü’ iznini alan sayılı firmalardan olan Muratbey, AB’ye ilk ihracatını gerçekleştirdiğini duyurdu. İnovasyona verdiği önemle Türkiye’de peynirin gelişimine yön veren Muratbey, lezzetli Türk peynirlerini artık Avrupa’ya da ulaştırıyor.

“Ülkemiz adına büyük bir başarı elde edildi”

Şirketten yapılan açıklamada görüşleri bulunan Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol 2002 yılından bu yana Türk markalarına uygulanan yasağın, ihracat çalışmalarının önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini belirterek,

“Avrupa’ya ihracat yasağının kalkması ülkemiz için çok önemliydi. Bu yasağın kalkmasından sonra Avrupa Birliği’nin üretim sürecine getirdiği sıkı denetimlerden geçerek bu izni almaya hak kazanan sayılı firmalardan biri olmayı başardık. Geçtiğimiz ay ise tüm denetimlerden geçerek AB’ye ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere 6 Avrupa ülkesine pek çok ürün çeşidimizi ihraç etmeye başladık. Yıl sonuna kadar tüm AB ülkelerine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

İhracat rotalarını genişleten bu hamlenin Türkiye’nin ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirten Necmi Erol, ‘‘Muratbey olarak kendi alanında tek olan ürünlerimizi Avrupa pazarıyla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Özellikle süt ve süt ürünlerinde oldukça başarılı olan ülkelere ürünlerimizi ulaştırmak milli bir başarıdır. Başta Burgu olmak üzere yenilikçi ürünlerimizle ihracatımızın ciro içindeki payını yüzde 5‘den 18’e çıkarmıştık. Avrupa ihracatı ile de bu oranı iki katına ulaştırmayı hedefliyoruz. Ürünlerimizin AB pazarına girmesiyle birlikte TV ve sosyal medya üzerinden iletişim çalışmalarımız ağırlık kazandı. Aldığımız geri dönüşler oldukça sevindirici. Elde ettiğimiz bu başarı, 2018 yılı büyüme hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.