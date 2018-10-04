Türkiye'nin 'Muhasebe Olimpiyatları' 5 Ekim'de başlıyor

Muhasebe meslek mensupları tarafından 'Türkiye'nin muhasebe olimpiyatları' denilen muhasebe kongresi 5 Ekim Cuma günü İstanbul'da başlayacak. Kongrede, muhasebe mesleğinin sorunları ile mesleğin geleceği dünya ve Türkiye'deki gelişmelerle birlikte değerlendirilecek.

20'nci Türkiye Muhasebe Kongresi, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşaviler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) ev sahipliğinde 5 Ekim'de başlıyor. İki gün sürecek. Her 4 yılda bir düzenlenen ve meslek mensupları tarafından 'Türkiye'nin muhasebe olimpiyatları' olarak bilinen kongre İstanbul'da düzenlenecek. Muhasebe mesleğinin sorunları ile mesleğin geleceği dünya ve Türkiye'deki gelişmelerle birlikte değerlendirildiği bu kongreler 1992 yılından bu yana ise TÜRMOB tarafından gerçekleştiriliyor.

Kongrenin teması, dijitalleşme

Geçtiğimiz Mart ayında kamu ve özel sektör kurumları ile üniversite temsilcilerinin katıldığı kongre hazırlık toplantısında, yarın düzenlenecek kongrenin ana teması 'Dijitalleşme Sürecinde Değişen İş Hayatı ve Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması, Yerel/Küresel Meseleler, Küresel/Yerel Çözümler' olarak belirlendi. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da davet edildi. Kamu Gözetim Kurumu Başkanı Rıza Çelen, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karakum, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ile TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan'ın da protokol konuşmacısı olarak katılacağı kongrede 3 ana ve 18 paralel oyutumununda 63 yerli ve yabancı uzman bildiri ve sunumlarını yapacak.

Oturumları uzman isimler yönetecek

Kongrenin oturumlarında başkanlık yapacak isimlerin ise şöyle olduğu öğrenildi: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferit Taş, Ankara SBF öğretim üyesi Prof. Dr. Korkut Özkorkurt, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Masum Türker, Eray Mercan ve Rıfat Nalbantoğlu, Ankara SMM Odası Başkanı Ali Şahin, İstanbul SMMM Odası Başkanı Yücel Akdemir, TÜRMOB Genel Saymanı Emre Kartaloğlu, İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak, Antalya SMMM Odası Başkanı E. Tayfun Çavdar, TOBB Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Ramazan Aktaş, İzmir YMM Odası Başkanı Şadi Çetin, TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Yükselen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Cenker Göker, Ankara YMM Odası Başkanı Sakıp Şeker, Ankara Üniversitesi SBF Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik.