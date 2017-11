Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin 2023 hedefi; 100 bin istihdam

Yöneticiler, “İstihdam seferberliği için üstümüze düşeni yapmayı planlıyoruz” dedi.

2023 hedeflerini paylaşan Türkiye’nin önemli holding yöneticileri yatırım ve istihdama yönelik hedeflerini paylaştılar. İstanbul’da bir araya gelen Ağrılı iş adamlarından kişisel servetiyle Forbes 100’e de giren IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, 2023 hedefi için önemli açıklamalarda bulundu. Çeçen, gerçekleştirecekleri projelerden bahsederken "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında çok daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şu an hem yurt içi hem de yurt dışında mevcut yeni projelerimiz var. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı NewYork Türk Evi projemiz devam ediyor. Türkiye’de Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesini başarıyla tamamlarken 5 bin 500 kişiye istihdam sağladık. Yeni projelerimizle daha fazla iş imkanı sağlamayı hedefliyoruz. 2023’te 100 bin yeni istihdam hedefine inşallah biz de katkı yapacağız" dedi.

Demir: "20 bin kişi için istihdam kapısı olacağız”

DEMSA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demir, sosyal alan reklamcılığı projesiyle 20 bin kişiye imkanı oluşturacaklarını söyleyerek, yapacakları yatırımlarla ilgili açıklama yaptı. Demir, "Son derece büyük çaplı bir olan DEM Kule projemiz için şu anda izinler konusunda resmi görüşmelerimiz devam ediyor. Proje İstanbul’da başlayacak ve ilk etabında 2 bin kule kurarak 6 bin kişiye istihdam alanı açacağız ve sonrasında bu miktar kademe kademe 20 bin kişilik istihdama ulaşacak. 3 katlı yapı şeklinde olan kulelerin en üstünde dijital saatler, orta katında reklam panoları ve en alt katı ise çiçekçi, manav ve expose cafe benzeri alanlar için değerlendirilecek. DEM Kule ile Türkiye’nin en büyük sosyal alan reklamcılığına imza atıyoruz" şeklinde konuştu.

Can: "Küresel olarak büyüyüp Türkiye’ye kazanç sağlayacağız”

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şakir Can ise enerji, turizm ve sağlık alanındaki projelerini açıkladı. Enerji sektöründeki Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırım yaptıklarını belirten Can, madeni yağ sektöründe büyük çaplı ihracatlar yapacaklarını belirtti.

Sağlık ve turizm alanındaki yatırımlardan da bahseden Can, 2023 vizyonu için projelerini şu şekilde ifade etti: "Sağlık sektöründe Avrupalı iş ortaklarımızla birlikte Türkiye’de üst düzey hizmetler için çalışıyoruz. Turizm alanında 5 yılda 3 otel ile hızlı bir büyüme gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Can Holding ve iştirakleri olarak küresel ölçekte büyüyeceğiz ve ülkemizde binlerce kişi için yeni istihdam alanları oluşturarak Türkiye’ye daha çok kazanç sağlayacağız".

Eraslan: "Ayak basmadık yer kalmayacak"

5 farklı sektörde hizmet verdiklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan yenilikçi projelerle Avrupa ve Orta Asya’ya açılacaklarını ve yerli üreticiler için yeni pazarlar oluşturacaklarını belirtti. Değişik alanlardaki yatırımlarına dikkat çeken Eraslan, 100’üncü yıl vizyonunu şu sözlerle açıkladı: "Dosso Dossi Hotels bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. 10 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Dosso Dossi Fashion Show ile iş ve tatili birleştiren yenilikçi bir yaklaşımla yerli tekstil üreticimizi tüm dünya ile buluşturuyoruz. Dosso Dossi Shoes çatısı altında 70 ayakkabı firmasını bir çatı altında toplayıp, yurt dışında 5 yılda 100 mağaza açarak büyük bir ihracat gerçekleştireceğiz. Rusya başta olmak üzere ve Orta Asya pazarında ayak basmadık yer kalmayacak.”