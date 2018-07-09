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09 Temmuz 2018 05:53

Türkiye’nin pistlerdeki yeni yıldızı Ali Çapan

Dünyanın en prestijli araba yarışlarından olan Le Mans yarışlarında Türk pilot Ali Çapan, gösterdiği performansla şampiyonluğu zorluyor.

Türkiye’nin pistlerdeki yeni yıldızı Ali Çapan

09 Temmuz 2018 05:53


Dünyanın en büyük otomotiv devlerinin prestij yarışı verdiği Le Mans yarışlarında Türk pilot Ali Çapan fırtınası esiyor. Otomotiv üreticisi dev şirketlerin katıldığı Le Mans yarışları, diğer yarışlardan biraz farklı. Her takımın 2 pilotunun olduğu yarışlarda değeri 1 milyon Euro civarı olan araçlarla tam 24 saat boyunca pistte kalınıyor. Dubai’den Paris’e, Barcelona’dan Lizbon’a kadar dünyanın pek çok önemli şehrinde yapılan yarışlara Türk pilot Ali Çapan da performansıyla damga vuruyor. Özellikle Dubai yarışında kırdığı pist rekoruyla dikkat çeken Çapan, şampiyonanın da favorileri arasında gösteriliyor.



Portekiz’de iddiasını ortaya koydu


Geçtiğimiz hafta Portekiz’de yapılan yarışta aldığı dereceyle şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Ali Çapan, Türkiye’nin de gururu olmaya çok yakın. Pistlerdeki başarısıyla öne çıkan Çapan, özellikle Le Mans yarışlarının Türkiye’de de yapılması için yetkililerle de görüşmeler yapıyor. Önümüzdeki yılın yarış takviminde Türkiye’nin de yer alması için temaslarını sıklaştıran Çapan, son yıllarda popülaritesi çok yükselen Le Mans yarışlarını, Türkiye’ye getirmeye kararlı.




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