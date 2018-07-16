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16 Temmuz 2018 15:24

Türkiye’nin teknoloji yıldızı İhlas Koleji’nden

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında düzenlenen yarışmayı kazanan Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Meral, 2018 Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’na ismini yazdırdı.

Türkiye’nin teknoloji yıldızı İhlas Koleji’nden

16 Temmuz 2018 15:24


Yaklaşık on bin öğrencinin katıldığı yarışmalarda iki aşamalı elemeyi geçen Ömer Faruk Meral, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından verilecek olan robotik ve kodlama eğitimini de ücretsiz olarak almaya hak kazandı. Meral 36 ay sürecek olan eğitimin sonunda Türkiye Teknoloji Takımı’na girecek.


Sonuçlar açıklandıktan sonra çok mutlu olduğunu söyleyen Ömer Faruk Meral, teknolojiye karşı büyük bir ilgisi olduğunu söyledi. Alacağı eğitimin kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Meral, gelecekte de bu alanda üniversite eğitimi almak istediğini belirtti.


Ömer Faruk Meral’i başarısından dolayı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, robotik ve kodlamanın geleceğin en önemli meslek gruplarından biri olduğunun altını çizdi.


İhlas Eğitim Kurumları olarak okullarında robotik ve kodlama dersleri verdiklerini vurgulayan Yeltekin, “Dünyanın üzerinde durduğu Endüstri 4.0’dan yola çıkarak eğitimde de 4.0 hamlesini gerçekleştiriyoruz. Okullarımızda açmış olduğumuz robotik ve kodlama atölyelerinde çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren yazılım dersleri veriyoruz. Öğrencilerimizin ilgisinden ve derslerde göstermiş oldukları başarılardan dolayı da çok mutluyuz” dedi.




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