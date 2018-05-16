Türkiye’nin Turkcell’i genç beyinlerin ilgi odağı oldu

Turkcell, Türk şirketlerini değerlendirmek üzere etkinliğe katılan genç beyinlere, “Ülkemize güveniyoruz. Türkiye’de sizler için fırsatlar var” mesajı verdi.

Kısa süre öncesine kadar Türkiye’nin en büyük sorunları arasında yer alan beyin göçü konusu özel şirketlerin de gündeminde yer almaya başladı. Yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınırken, hem kamu kuruluşları hem de şirketlerin tek hedefi bu yeteneklerin ülkeye geri dönmelerini sağlamak. Şirket, bu konuda önemli projeler sürdüren isimlerin başında geliyor. Başarı öyküsünün ardında insan faktörü olduğuna inanan Turkcell, tersine beyin göçünün ülke ekonomisi ve sosyal hayatına katkılarından yola çıkarak farklı platformlarda yer almayı tercih ediyor. Bu kapsamda Londra’da ilk defa düzenlenen ’Talent for BIZ’ etkinliğinde de yerini alan şirket, etkinlikte İngiltere’de yaşayan ve gelecek vaat eden genç yeteneklerle buluştu.

"Hedefimiz ülkemiz için katma değer oluşturacak genç beyinlerin ülkemize dönmesini sağlamak"

Talent for BIZ kapsamında ’Turkcell. Türkiye. Bugün. Şimdi.’ mottosuyla sunum yapan Turkcell, aynı zamanda Turkcell bünyesinde görev almak isteyenlerin başvurularını da aldı.

Yurt dışında okuyan ve çalışan yetenekleri tersine beyin göçü ile ülkemize dönmesinin kendileri için önemini vurgulayan Turkcell İK Direktörü Hasan Kaya, "Türkiye’nin sosyopolitik yapısını olduğu kadar ekonomisini de ilgilendiren tersine beyin göçü, Turkcell olarak bizim de öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Bu konuda önemli bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz Talent for BIZ etkinliğinin destekçileri arasında yer almaktan mutluluk duyduk. Dijitalleşme ve teknolojideki gelişmeler iş dünyasını hiç olmadığı kadar etkiliyor. Kısa vadede Türkiye’de de dijital dönüşümle birlikte yeni ve üretici iş alanları oluşacak. Turkcell, bu alandaki en önemli aktör. Dolayısıyla gelecek vaat eden ve orada uzun zamandır çalışan bu yetenekleri keşfetmek ve onlara ‘geri dönün’ çağrısı yapmak bizim için stratejik bir önem taşıyor" dedi.

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak Türkiye’nin verisinin ülke sınırları içerisinde kalması amacıyla çalışmalar sürdürdüklerini hatırlatan Kaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Aynı şekilde yetenekli beyinlerimizin de ülke dışına gitmemeleri önemli. Turkcell bünyesinde sunduğumuz yenilikçi iş ortamı ve destekleyici kariyer fırsatları, geleceğin teknolojisine imza atmak isteyen gençleri heyecanlandırıyor ve Türkiye’de kariyerlerine devam etme isteklerini perçinliyor. Ancak hedefimiz bunun da ötesinde; aynı şekilde giden beyinleri de geri döndürme arzusundayız".

Career and Talent Management Association-CTMA (Kariyer ve Yetenek Yönetimi Birliği) tarafından düzenlenen uluslararası kariyer etkinliği Talent for BIZ, bu yıl ilk kez gerçekleştirildi. İngiltere’de yaşayan ve gelecek vaat eden yetenekleri Türk şirketleriyle buluşturuyor.