Türkiye'nin ve çevre ülkelerin ilk AslanPark'ı Tuzla'da açıldı

Tuzla'da sadece yırtıcı kedigillerin bulunduğu AslanPark kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye'de bir ilk olan AslanPark'ta 12'den fazla yırtıcı ırk bulunuyor.

Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ilk AslanPark'ı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 8 dönüm üzerine kurulu, yeni nesil hayvanat bahçesi olarak inşa edilen, içerisinde 12 farklı büyük kedi cinsinin ve 30'a yakın hayvanın bulunduğu Aslan Park, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ve onayıyla hayata geçirildi. European Association Of Zoos (EAZA) standartlarında dizayn edilen AslanPark'taki kedi türleri, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Polonya, Malta gibi ülkelerden, İsviçre merkezli CITIES belgeleri alınarak getirildi.

Doğal ortamlarından değil, yetiştirme merkezlerinden getirildi

Avrupa'dan getirilen kedilerin tümü, başka hayvanat bahçelerinden ve yetiştirme merkezlerinden getirildi. Doğal ortamlarında yaşayamayan ve yaşayamayacak olan canlılara ev sahipliği yapan AslanPark'ta, uzman veteriner kadrosunun dışında, tecrübeli bakıcı kadrosu hizmet veriyor. Canlıların doğal yaşamlarından değil, 4 nesildir yaşamlarını sürdürdükleri merkezlerden geldiklerini belirten Via Grubu Genel Müdürü Ogün Turanlı, “Tüm canlılarımız en hassas şekilde, doğal ortamlarına yakın alanlarda yaşamlarını sürdürmek için getirildi. Her biri uluslararası hayvan taşıma kurallarına uygun olarak tesisimizdeki yerlerini aldı” diye konuştu.

AslanPark'ta en çok ilgi gören canlılarına arasında bebek aslanlar bulunuyor. 2 aylık yavrular, ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, benzersiz bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. Ziyaretçilerin bebek aslanları biberonla besleme imkanı yakalayabildikleri AslanPark'ta, hayvanlarla ziyaretçiler arasında sadece 3 santimetrelik cam bulunuyor, bu da AslanPark'ı gezen ziyaretçilerin hayatları boyunca unutamayacakları bir hayvanat bahçesi deneyimi yaşamalarına imkan tanıyor.

"Gözümüz gibi bakıyoruz"

AslanPark'ta bulunan canlıların türlerinin devam etmesini de sağlayacaklarını belirten Ogün Turanlı, ”Bunun örneği dünyada iki tane var biz üçüncüyüz. Dünyada üçüncü örneğini yaptığımız tesisimizin içinde 30'dan fazla hayvanımız, 12'den fazla ırkımız var. En büyük özelliğimiz, tamamen kedigillerden yırtıcı olanları. Dolayısıyla buradaki hayvanlarımızın hepsi, Avrupa'daki hayvanat bahçelerinden ve yetiştirme çiftliklerinden bizim projemize dahil oldular. Bizim profesyonel bir ekibimiz var. Biz bu projeye başladığımızda yapım ve inşaat aşamasında yurt dışından danışman bir ekip aldık. Biz burada kafes sistemi değil, tamamen cam modeli kullanıyoruz. Dünyada bunun örneği çok az. Birebir hayvanlarla karşı karşıya oluyorsunuz, aranızda sadece 3 santimetrenin olduğu bir tesiste bulunuyorsunuz. İçeride tüm çalışanlarımız veteriner hekimler ve veteriner teknikerlerden oluşuyor. Yani veterinerin yanında hayvanlara bakan profesyonellerimiz de bir nevi veteriner. Dolayısıyla gözümüz gibi bakıyoruz, benden iyi bakıyorlar, emin olun kendileri çok rahatlar, çok keyifliler ve doğal ortamlarına çok yakın bir ortamda yaşıyorlar” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kayıtlı leopar doğumu AslanPark'ta

Turanlı ayrıca yakın zamanda Aslan Park'ta Türkiye'de bir ilkin de yaşanacağını duyurdu. Leoparlardan birinin hamile olduğunu ve Türkiye'de ilk kez bir leoparın doğum yapacağını kaydeden Turanlı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Beyaz aslan ailemiz ve siyah leoparlarımız önümüzdeki hafta bize dahil olacak. Servalimiz de şu anda pasaportuna vize bekliyor. Herhalde 3 gün içinde burada. Bizim bu camiaya kattığımız özelliğimiz de şu anda dişi leoparımız hamile. Bir terslik olmazsa 10 gün içinde 3 tane yavru yapacak. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlı, Türkiye'de doğurmuş leopar yok. İnşallah ilk defa yavru leoparamızı biz bu tesisimizde yapıp Türk halkına sevdireceğiz.”